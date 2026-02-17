رئيسا مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية والحكومية يهنئان وزير التعليم العالي والبحث العلمى

قدم الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، التهنئة إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة بمكتبه بديوان عام الوزارة بمناسبة تعيينه وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأعرب " السعيد" و " الجيزاوي " عن ثقة المجتمع الجامعى في قدرة الدكتور عبد العزيز قنصوه على استكمال مسيرة التطوير ودعم الجامعات ، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة ، متمنيين لسيادته دوام التوفيق والسداد في قيادة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال المرحلة المقبلة.