أحمد شوبير ينتقد صفقات الأهلي: دفع فلوس كتير في لاعيبة ملهاش لازمة
متمسكون بأرضهم رغم قسوة الظروف.. لقطات حية لـ الفلسطينيين من معبر رفح
الآن رسميًا.. ميلاد هلال رمضان 2026 فلكيًا بانتظار رصده
القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة والقادمين لتلقي العلاج
عماد متعب لـ صدى البلد قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا: ربنا يستر وإيدي تبقي خفيفة
مصدر أمنى يرد على شائعة وفاة سودانية فى مواجهة أمنية بالقاهرة| تفاصيل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026
البرازيلية كاثلين سوزا تعلن إسلامها وسط احتفاء كبير بـ النصر السعودي
مواعيد مباريات الزمالك والمصري في ربع نهائي الكونفدرالية
رئيس الوزراء يُنيب وزير الأوقاف لحضور احتفال دار الإفتاء باستطلاع رؤية هلال شهر رمضان
إيران: الوكالة الدولية ستلعب دورا رئيسيا في أي اتفاق نووي بين طهران وواشنطن
محافظات

استعدادا لشهر رمضان.. انطلاق حملة نظافة موسعة بمساجد القليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

انطلقت حملة نظافة موسعة شملت جميع مساجد محافظة القليوبية، ضمن خطة مكثفة تهدف إلى تهيئة بيوت الله لاستقبال المصلين في أجواء إيمانية تليق بعظمة الشهر الكريم في مشهد يعكس روح المسؤولية والاستعداد الجاد لاستقبال شهر الرحمة والمغفرة.


تأتي الحملة الكبرى تحت إشراف وتوجيهات الشيخ عبدالرحمن رضوان مدير مديرية أوقاف القليوبية، الذي أكد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المساجد، والاهتمام بأدق التفاصيل المتعلقة بالنظافة والصيانة، بما يحقق راحة المصلين ويحافظ على قدسية بيوت الله.

مراجعة الصيانة 

وشهدت الحملة أعمالًا مكثفة شملت تنظيفًا شاملاً لصحن المسجد والسجاد وكافة المرافق و تعقيم دورات المياه وأماكن الوضوء بصورة دورية و مراجعة وصيانة منظومات الصوت والإنارة و تنظيم ساحات الصلاة وتجهيزها لاستقبال الكثافات المتوقعة خلال رمضان.

وأكدت المديرية أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الدعوية والتنظيمية، وإظهار المساجد في أبهى صورة بما يعكس مكانتها الروحية والحضارية، مع استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان الحفاظ على أعلى درجات الانضباط والنظافة طوال الشهر الكريم.

