استعدادا لشهر رمضان.. انطلاق حملة نظافة موسعة بمساجد القليوبية

انطلقت حملة نظافة موسعة شملت جميع مساجد محافظة القليوبية، ضمن خطة مكثفة تهدف إلى تهيئة بيوت الله لاستقبال المصلين في أجواء إيمانية تليق بعظمة الشهر الكريم في مشهد يعكس روح المسؤولية والاستعداد الجاد لاستقبال شهر الرحمة والمغفرة.



تأتي الحملة الكبرى تحت إشراف وتوجيهات الشيخ عبدالرحمن رضوان مدير مديرية أوقاف القليوبية، الذي أكد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المساجد، والاهتمام بأدق التفاصيل المتعلقة بالنظافة والصيانة، بما يحقق راحة المصلين ويحافظ على قدسية بيوت الله.

مراجعة الصيانة

وشهدت الحملة أعمالًا مكثفة شملت تنظيفًا شاملاً لصحن المسجد والسجاد وكافة المرافق و تعقيم دورات المياه وأماكن الوضوء بصورة دورية و مراجعة وصيانة منظومات الصوت والإنارة و تنظيم ساحات الصلاة وتجهيزها لاستقبال الكثافات المتوقعة خلال رمضان.

وأكدت المديرية أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الدعوية والتنظيمية، وإظهار المساجد في أبهى صورة بما يعكس مكانتها الروحية والحضارية، مع استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان الحفاظ على أعلى درجات الانضباط والنظافة طوال الشهر الكريم.