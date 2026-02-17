حريق هائل يدمر مسرحًا تاريخيًا في نابولي

دمر حريق هائل اندلع، اليوم الثلاثاء، مسرح سانازارو التاريخي في وسط مدينة نابولي الإيطالية.

وقال قائد فرقة إطفاء مقاطعة نابولي، جوزيبي بادوانو، حسبما أوردت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، "الضرر كبير ؛ للأسف، المسرح دُمر بالكامل"، مضيفًا أنه لا تزال هناك بعض الحرائق الصغيرة داخل المبنى وتعمل فرق الإطفاء على إخمادها.

وأضاف بادوانو أنه ما يزال من المبكر تحديد سبب الحريق، وتابع "دعونا نخمد الحريق أولاً ثم نقيّم الوضع".

وذكر مكتب محافظ نابولي أنه تم إجلاء حوالي 60 شخصًا من منازلهم، حيث تضررت المباني المجاورة أيضًا مع انتشار الحريق في بعض منها.

وأكد المكتب أن ثمانية أشخاص تلقوا العلاج إثر إصابتهم باختناق بسبب الدخان، من بينهم أربعة تم نقلهم إلى المستشفى، ويواصل رجال الإطفاء التحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

بدوره، قال عمدة نابولي جايتانو مانفريدي بعد وصوله إلى مكان الحادث أن رجال الإطفاء يعتقدون أنه كان حادثًا عرضيًا، مؤكدًا أنه ما يزال من المبكر تحديد السبب وراء اندلاع الحريق.