الأوقاف: توزيع 100 ألف كرتونة غذائية بمناسبة شهر رمضان بجميع محافظات

بدأت وزارة الأوقاف، في توزيع ١٠٠ ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك على مدار يومي ١٦ و١٧ فبراير ٢٠٢٦م.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، علمًا بأن التوزيع يتم طبقًا لبيانات المستحقين المعتمدة بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

وأعلنت الأوقاف أن تُنفذ عملية التوزيع جاءت وفق خطة تنظيمية محكمة تغطي مختلف المراكز والقرى والنجوع، بما يضمن سرعة الإنجاز، وإحكام المتابعة، ووصول الدعم إلى مستحقيه قبل حلول الشهر الكريم.

يأتي ذلك في سياق التنسيق المستمر بين الوزارة والشركاء من القطاعين الحكومي والأهلي لتكثيف جهود الدعم المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية، وترسيخ قيم التكافل والتراحم في ربوع الوطن.