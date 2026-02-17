قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موناكو وباريس سان جيرمان يتعادلان 2-2 في شوط أول ناري بملحق دوري أبطال أوروبا
أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص
مصادر لـ صدى البلد : سعد بدير يتقدم بإنذار على يد محضر لاسترداد 7 ملايين جنيه من الوفد
ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك
الإفتاء توضح حكم الصيام عند السفر بين دولتين مختلفتين في بداية رمضان
وزير التعليم يشهد فعاليات التبادل الثقافي بين طلاب مصر وجامعة هيروشيما
ثلاث سور ينبغي قراءتها قبل النوم بوصية رسول الله.. لا يعرفها كثيرون
مش في رمضان بس | الأوقاف : مطبخ المحروسة مستمر طوال العام
نصابة محترفة .. حنان مطاوع تكشف كواليس دورها في المصيدة
طائرة الاتحاد السكندري تهزم سموحة في الدوري العام
أحمد موسى يعلن موعد برنامج "على مسئوليتي" خلال رمضان
بشرى لمعلمي الحصة .. قرار عاجل من التعليم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أيمن الجميل: متفائلون بالحكومة الجديدة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق طفرة بالقطاعات الإنتاجية وحصد نتائج الإصلاح الاقتصادى

رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة شركة كايرو 3A
رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة شركة كايرو 3A

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى أول اجتماع للحكومة الجديدة، تبعث على التفاؤل بالمرحلة المقبلة خاصة ما يتعلق باستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنهوض بالقطاعات الإنتاجية الأساسية وتعزيز القطاع الخاص فى شراكته مع القطاع الحكومى بجانب تعظيم مجالات الطاقة والأمن الغذائى وبناء الإنسان، وإزالة العقبات أمام جذب الاستثمارات الأجنبية ، الأمر الذى يعنى بداية حصد نتائج الإصلاح الاقتصادى من ناحية وازدهار مجتمع الأعمال وما يتعلق به من توفير فرص عمل جديدة للشباب من ناحية أخرى.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة  كايرو 3A للاستثمار الزراعى والصناعى، أن من أسباب التفاؤل بالمرحلة المقبلة ، النظرة الشاملة لكافة الاحتياجات المجتمعية وليس فقط الاقتصادية الأمر الذى يوفر مناخا جاذبا للاستثمار والتنمية معا، فإلى جانب النهوض بالقطاعات الإنتاجية للدولة المصرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال ، نرى فى تكليفات الحكومة توجها نحو الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من جميع جوانبها، مع زيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم، والسعي لإعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين، وما يتعلق بذلك من استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية.  

وأشاد رجل الأعمال أيمن الجميل بتكثيف الحكومة جهودها فى المرحلة المقبلة نحو تخفيض حجم الدين العام، مع طرح أفكار جديدة غير تقليدية لتحقيق ذلك، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة إسهامات ومشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، مع وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، على أن تكون محلًا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة، مشيرا إلى إيجابية الانفتاح خلال المرحلة المقبلة على إعلام وطنى قادر على الوصول إلى مختلف مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسئول، يسهم في تعزيز ثقافة الحوار وتنمية القدرة على التفكير واحترام الرأى الآخر.

وأعرب رجل الأعمال أيمن الجميل عن تأييده لاتجاه الحكومة لمضاعفة خطوات تطوير المنظومة الخدمية الإلكترونية، وتوسيع المظلة التأمينية لتشمل أكبر قطاع من الفئات الأكثر احتياجا، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي جنبا إلى جنب مع العمل على دعم المنافسة العادلة في الأسواق و زيادة القيمة المضافة للعديد من الصناعات القائمة والقطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والمدن الجديدة، مما ينعكس إيجابا على زيادة الصادرات المصرية، مشيرا إلى اتفاقه الكامل مع سعى الحكومة الجديدة لتنفيذ استراتيجيات دعم الإصلاح الشامل داخل الدولة بوتيرة أسرع، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مع الاهتمام بالتحول الرقمي.

الحكومة الجديدة الإصلاح الاقتصادي المجموعة الاقتصادية أيمن الجميل التنمية الشاملة مصطفى مدبولي رجل الأعمال أيمن الجميل

