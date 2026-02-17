البنوك تبدأ العمل بمواعيد رمضان 2026 في هذا الموعد

تبدأ البنوك المصرية اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 19-2-2026؛ تفعيل قرار البنك المركزي المصري الخاص بمواعيد العمل الجديدة خلال شهر رمضان المعظم.

عدد ساعات العمل في رمضان

بحسب ما كشفته نشرة البنك المركزي المصري والتي تضمنت عمل الجهاز المصرفي 5 ساعات عمل يومية علي مدار 5 أيام بواقع 25 ساعة أسبوعيا على مستوي الفروع والإدارات العليا بمختلف المحافظات.

ويصل عدد ساعات العمل التي يقوم بها موظفو خدمة العملاء داخل الفروع 4 ساعات بإجمالي 20 ساعة أسبوعية.

مواعيد العمل في البنوك

وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري والتي وجهت البنوك بإعتماد مواعيد عملها في شهر رمضان والتي تبدأ من التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا داخل الفروع والادارات العليا في الجهاز المصرفي.

كما تستقبل الفروع بمختلف مدن ومناطق الجمهورية العملاء من التاسعة والنصف صباحا حتي الواحدة والنصف ظهرًا .

كانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت قبل ساعات أن غدًا الأربعاء هو المتمم من شهر شعبان 1447 هجريًا، علي أن يبدأ صيام شهر رمضان المعظم من بعد آذان فجر الخميس الموافق 19-2-2026.