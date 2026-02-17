محافظ المنيا ومدير الأمن يقدمان واجب العزاء لأسرة اللواء مصطفى خليل .. شاهد

قدم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، واللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، واجب العزاء لأسرة اللواء مصطفى خليل، مفتش داخلية سوهاج ، وذلك بمقر جمعية الشبان المسلمين بمدينة المنيا، بعد أن تقدما المشيعين في الجنازة والتي أُقيمت عقب صلاة العصر من مسجد صلاح الدين بمدينة المنيا، مسقط رأس الفقيد، وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، إلى جانب مشاركة واسعة من الأهالي والأقارب وأصدقاء الراحل.

وشهدت مراسم الجنازة اصطفاف القيادات الأمنية لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد، مؤكدين أن الراحل كان نموذجًا يُحتذى به في الانضباط والإخلاص والتفاني في أداء الواجب طوال سنوات خدمته، فيما توافد المئات من أبناء محافظة المنيا للمشاركة في التشييع، تعبيرًا عن تقديرهم لمسيرته المهنية المشرفة وسيرته الطيبة.

وعقب مراسم التشييع، قدّم محافظ المنيا، يرافقه مدير أمن المنيا، واجب العزاء لأسرة الفقيد بمقر جمعية الشبان المسلمين بمدينة المنيا، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.