العثور على رضيع أمام بوابة مدرسة بإحدى قرى مركز العدوة بالمنيا

عثر أهالي إحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا، على طفل رضيع متروك أمام بوابة المدرسة بالقرية، في واقعة أثارت حالة من التعاطف بين الأهالي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود طفل رضيع ملفوف بقطعة قماش أمام المدرسة، وعلى الفور تجمع عدد من المواطنين حوله، قبل إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها وتحديد هوية من ترك الطفل، وتكثف الجهات المختصة جهودها لفحص كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، في محاولة للوصول إلى المسؤول عن الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة