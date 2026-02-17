حزن بين أهالي المنيا بعد وفاة مصطفى خليل مفتش داخلية سوهاج في حادث مؤلم

سيطرت حالة من الحزن والأسى على أهالي محافظة المنيا خلال الساعات الماضية، عقب الإعلان عن وفاة اللواء مصطفى خليل، مفتش وزارة الداخلية بمحافظة سوهاج، إثر حادث مؤلم، ما أثار حالة من الصدمة بين زملائه وأبناء محافظته.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الفقيد في جنازة عسكرية مهيبة عقب صلاة العصر اليوم من مسجد صلاح الدين بمدينة المنيا، بحضور عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وأهالي وأقارب الراحل.

وأكد عدد من الأهالي أن الراحل كان يتمتع بسيرة طيبة وسمعة مهنية مشرفة طوال فترة عمله في جهاز الشرطة، حيث عرف بالانضباط والإخلاص في أداء مهامه، ما جعله يحظى باحترام وتقدير زملائه ومعارفه.

ومن المنتظر توافد عدد كبير من أبناء المنيا لتقديم واجب العزاء ومشاركة الأسرة أحزانها، في مشهد يعكس مكانة الراحل بين أبناء محافظته، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.