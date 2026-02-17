قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس برلمانية مستقبل وطن: نسعى لزيادة مساحة التوافق وتبادل الرؤى مع كافة النواب
الرئيس السيسي يوجه بضبط الأسواق استعداداً لرمضان ويطلق "كاري أون" مشروعاً قومياً للمجمعات الاستهلاكية
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار
أحمد شوبير ينتقد صفقات الأهلي: دفع فلوس كتير في لاعيبة ملهاش لازمة
متمسكون بأرضهم رغم قسوة الظروف.. لقطات حية لـ الفلسطينيين من معبر رفح
الآن رسميًا.. ميلاد هلال رمضان 2026 فلكيًا بانتظار رصده
القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة والقادمين لتلقي العلاج
عماد متعب لـ صدى البلد قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا: ربنا يستر وإيدي تبقي خفيفة
مصدر أمنى يرد على شائعة وفاة سودانية فى مواجهة أمنية بالقاهرة| تفاصيل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026
البرازيلية كاثلين سوزا تعلن إسلامها وسط احتفاء كبير بـ النصر السعودي
محافظات

حزن بين أهالي المنيا بعد وفاة مصطفى خليل مفتش داخلية سوهاج في حادث مؤلم

وفاة اللواء مصطفى خليل
وفاة اللواء مصطفى خليل
ايمن رياض

سيطرت حالة من الحزن والأسى على أهالي محافظة المنيا خلال الساعات الماضية، عقب الإعلان عن وفاة اللواء مصطفى خليل، مفتش وزارة الداخلية بمحافظة سوهاج، إثر حادث مؤلم، ما أثار حالة من الصدمة بين زملائه وأبناء محافظته.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الفقيد في جنازة عسكرية مهيبة عقب صلاة العصر اليوم من مسجد صلاح الدين بمدينة المنيا، بحضور عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وأهالي وأقارب الراحل.

وأكد عدد من الأهالي أن الراحل كان يتمتع بسيرة طيبة وسمعة مهنية مشرفة طوال فترة عمله في جهاز الشرطة، حيث عرف بالانضباط والإخلاص في أداء مهامه، ما جعله يحظى باحترام وتقدير زملائه ومعارفه.

ومن المنتظر توافد عدد كبير من أبناء المنيا لتقديم واجب العزاء ومشاركة الأسرة أحزانها، في مشهد يعكس مكانة الراحل بين أبناء محافظته، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

المنيا وفاة حادث سوهاج

