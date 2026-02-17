رفقة كلبها.. بسمة داوود تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة بسمة داوود متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

بسمة داوود

وظهرت بسمة داوود في الصورة من داخل من داخل سياراتها رفقة كلبها.

وتتميز بسمة داوودبرشاقتها فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة والملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

يذكر أن آخر أعمال بسمة داوود مسلسل "مشوار الونش" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ويقوم الفنان هيثم نبيل وغناء الفنان عمر كمال.