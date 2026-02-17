جومانا مراد تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها.. شاهد

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها ومتابعيها صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت جومانا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأبيض و وضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.



وتتميز جومانا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.