قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا
بعد تخطي الجرام الـ8000 جنيه..أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026
1000 مصحف بدل السجائر.. فرح مختلف يضيء السبايكة بطما في سوهاج.. ماذا فعل العريس؟
كرسي أنهى حياتها.. خلافات أسرية تقـ.ـتل ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية
في بيان رسمي.. ترومسو يوضح تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي
إعلامي: أحد أفراد جهاز المنتخب الوطني هدد إمام عاشور بعدم التواجد في كأس العالم
القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ
مجلس الشيوخ يكشف كواليس خطورة روبلوكس على الأطفال
الإدارة ترحب برحيله.. اجتماع مرتقب مع محمد عواد لحسم موقفه
مدرب شبيبة القبائل قبل مواجهة الأهلي: محبط من أداء فريقي
جيرارد: عودة صلاح لمستواه الحقيقي مفتاح انتفاضة ليفربول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هواجس نفسية وابن مصاب بالتوحد.. جومانا مراد تنافس بقوة بمسلسل اللون الأزرق

جومانا مراد
جومانا مراد
أحمد إبراهيم

ينافس مسلسل اللون الأزرق بقوة ضمن مسلسلات موسم رمضان 2026، وهو من بطولة جومانا مراد وأحمد رزق، الذي من المقرر عرضه على شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل اللون الأزرق

تدور أحداث مسلسل «اللون الأزرق» في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية «آمنة» التي تعود إلى مصر برفقة زوجها أدهم وابنهما حمزة بعد انتهاء عقد عمل الزوج بشكل مفاجئ في الإمارات، لتجد العائلة نفسها في مواجهة واقع قاسٍ، خاصة مع محاولاتها المستمرة لاستكمال علاج الابن المصاب بطيف التوحّد.

ومع تصاعد الضغوط بين متطلبات العمل ومسؤولية رعاية طفلها، تبدأ «آمنة» في مواجهة هواجس نفسية متزايدة، تتجسد في حلم متكرر ينذر بقرب رحيلها، ويكشف عن خوفها العميق من ترك ابنها وحيدًا في مجتمع لا يرحم، لتتشابك الدراما الإنسانية مع أبعاد نفسية دقيقة تُلقي بظلالها على مسار الأحداث.

ويُعد المسلسل من الأعمال التي تسلّط الضوء على قضايا إنسانية معاصرة، من خلال حبكة درامية مشوقة ومعالجة نفسية عميقة، ما يجعله أحد أبرز الأعمال المنتظرة خلال الموسم الرمضاني المقبل.

أبطال مسلسل اللون الأزرق 

مسلسل «اللون الأزرق» من بطولة جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، حنان سليمان، يارا قاسم، كنزي هلال، وهو من إنتاج الباتروس و من تأليف مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي.

جومانا مراد مسلسل اللون الأزرق احمد رزق الفنانة جومانا مراد الفنان احمد رزق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

سعر الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 1-2-2026

ترشيحاتنا

طهران تحت الأرض

المرشد يختفي وطهران تحت الأرض .. إيران تستعد لسيناريو الحرب المفتوحة

ممرضة تمزح مع الجثث

أنا مش مريضة نفسوية| القصة الكاملة لفيديو الممرضة والمشرحة

خلاف ابو الليف

خدت غرضها وعملت بلوك.. أبو الليف يكشف كواليس خلافه مع مذيعة شهيرة

بالصور

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

الشرقية
الشرقية
الشرقية

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

فيديو

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد