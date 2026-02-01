هواجس نفسية وابن مصاب بالتوحد.. جومانا مراد تنافس بقوة بمسلسل اللون الأزرق

ينافس مسلسل اللون الأزرق بقوة ضمن مسلسلات موسم رمضان 2026، وهو من بطولة جومانا مراد وأحمد رزق، الذي من المقرر عرضه على شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل اللون الأزرق

تدور أحداث مسلسل «اللون الأزرق» في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية «آمنة» التي تعود إلى مصر برفقة زوجها أدهم وابنهما حمزة بعد انتهاء عقد عمل الزوج بشكل مفاجئ في الإمارات، لتجد العائلة نفسها في مواجهة واقع قاسٍ، خاصة مع محاولاتها المستمرة لاستكمال علاج الابن المصاب بطيف التوحّد.

ومع تصاعد الضغوط بين متطلبات العمل ومسؤولية رعاية طفلها، تبدأ «آمنة» في مواجهة هواجس نفسية متزايدة، تتجسد في حلم متكرر ينذر بقرب رحيلها، ويكشف عن خوفها العميق من ترك ابنها وحيدًا في مجتمع لا يرحم، لتتشابك الدراما الإنسانية مع أبعاد نفسية دقيقة تُلقي بظلالها على مسار الأحداث.

ويُعد المسلسل من الأعمال التي تسلّط الضوء على قضايا إنسانية معاصرة، من خلال حبكة درامية مشوقة ومعالجة نفسية عميقة، ما يجعله أحد أبرز الأعمال المنتظرة خلال الموسم الرمضاني المقبل.

أبطال مسلسل اللون الأزرق

مسلسل «اللون الأزرق» من بطولة جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، حنان سليمان، يارا قاسم، كنزي هلال، وهو من إنتاج الباتروس و من تأليف مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي.