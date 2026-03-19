موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

تجري الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الاستعدادات والترتيبات اللازمة لـ موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وفقًا للمواعيد المقررة لصرف المعاشات.

وقال مصدر مسؤول إنه لم تصدر أي قرارات رسمية بشأن تبكير موعد صرف معاشات أبريل قبل إجازة عيد الفطر، مثل قرار مجلس الوزراء بصرف مرتبات العاملين بالدولة قبل حلول إجازة عيد الفطر المبارك .

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تصرف المعاشات ل 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات في الأول من كل شهر من خلال عدة منافذ لتيسير حصول المستحقين على مستحقاتهم، وتشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك، ومكاتب البريد، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية.

وتتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش وموعد الصرف إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة، من خلال إدخال الرقم القومي والاطلاع على تفاصيل المعاش المستحق.

كما يستفيد من منظومة المعاشات في مصر نحو 11.5 مليون مواطن، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية للمستفيدين.

كما يُذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ينظم منظومة التأمينات في مصر، ويحدد الضوابط الخاصة بالتأمينات المختلفة، بما في ذلك تأمين البطالة للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وفقًا للشروط المحددة في القانون.