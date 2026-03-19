أسعار الغاز الأوروبي تقفز 30% مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط

سجلت أسعار الغاز الأوروبية ارتفاعاً حاداً يوم الخميس، مع تصاعد الهجمات على منشآت الطاقة في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من اضطرابات كبيرة في الإمدادات العالمية.

وقفز سعر الغاز في مؤشر أسعار الغاز الطبيعي بنحو 30% ليصل إلى أكثر من 70 يورو لكل ميغاواط/ساعة، في واحدة من أكبر القفزات اليومية، مدفوعاً بتصاعد المخاطر الجيوسياسية في الخليج.

وجاء هذا الارتفاع بعد تعرض منشأة رأس لفان في قطر، أكبر مركز لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، لأضرار جسيمة جراء هجمات صاروخية إيرانية، في ظل تصعيد متبادل مع إسرائيل.

وتُعد قطر ثاني أكبر مصدر للغاز المسال عالمياً، حيث تمثل نحو خُمس الإمدادات، ما يجعل أي اضطراب في إنتاجها أو صادراتها ينعكس مباشرة على الأسواق الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على الغاز المسال.

كما زادت المخاوف مع تعطّل حركة الشحن في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للطاقة، ما يهدد بتأخير شحنات الغاز ورفع تكاليف النقل.

وحذر محللون لـ CNBC من أن استمرار استهداف البنية التحتية للطاقة قد يدفع الأسواق الأوروبية إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، خاصة إذا تحولت الأزمة إلى نقص فعلي في الإمدادات بدلاً من مجرد اضطرابات لوجستية.



