قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال
صانعات المجد الحقيقي .. محافظ الغربية يُهنئ الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية لعام 2026 |صور
رحله كفاح وصبر .. الأم المثالية بالوادي الجديد ربّت ثلاثة أبناء مؤهلات عليا..صور
رئيس الأركان الأمريكي: بدء استخدام الذخائر الفوقية ومقاتلات إيه 10 ضد إيران
بعد رفع أسعار البنزين.. هذه حلول المالية لحل أزمة الطاقة| الوزير يرد
انفوجراف.. صرف 18.5مليار جنيه من حزمة الحماية الاجتماعية
محافظ الجيزة يستدعي رئيس مركز أبو النمرس ويُبدي عدم رضاه عن النظافة
من وجع الفقد إلى قمة التكريم.. حكاية أم كسرت المستحيل في أسيوط
عاصفة ترابية تضرب مدن البحر الأحمر وتربك الملاحة البحرية
تفاصيل إصابة أحمد خضري مدافع الزمالك الشاب وموعد عودته
إصابة مراسل ومصور قناة «روسيا اليوم» في هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان
ماسكات وقفة ليلة العيد .. وصفات طبيعية لاستعادة نضارة البشرة تعرّفي عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الغاز الأوروبي تقفز 30% مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

سجلت أسعار الغاز الأوروبية ارتفاعاً حاداً يوم الخميس، مع تصاعد الهجمات على منشآت الطاقة في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من اضطرابات كبيرة في الإمدادات العالمية.

وقفز سعر الغاز في مؤشر أسعار الغاز الطبيعي بنحو 30% ليصل إلى أكثر من 70 يورو لكل ميغاواط/ساعة، في واحدة من أكبر القفزات اليومية، مدفوعاً بتصاعد المخاطر الجيوسياسية في الخليج.

وجاء هذا الارتفاع بعد تعرض منشأة رأس لفان في قطر، أكبر مركز لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، لأضرار جسيمة جراء هجمات صاروخية إيرانية، في ظل تصعيد متبادل مع إسرائيل.

وتُعد قطر ثاني أكبر مصدر للغاز المسال عالمياً، حيث تمثل نحو خُمس الإمدادات، ما يجعل أي اضطراب في إنتاجها أو صادراتها ينعكس مباشرة على الأسواق الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على الغاز المسال.

كما زادت المخاوف مع تعطّل حركة الشحن في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للطاقة، ما يهدد بتأخير شحنات الغاز ورفع تكاليف النقل.

وحذر محللون لـ CNBC من أن استمرار استهداف البنية التحتية للطاقة قد يدفع الأسواق الأوروبية إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، خاصة إذا تحولت الأزمة إلى نقص فعلي في الإمدادات بدلاً من مجرد اضطرابات لوجستية.


 

