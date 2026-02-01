قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تخطي الجرام الـ8000 جنيه..أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026
1000 مصحف بدل السجائر.. فرح مختلف يضيء السبايكة بطما في سوهاج.. ماذا فعل العريس؟
كرسي أنهى حياتها.. خلافات أسرية تقـ.ـتل ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية
في بيان رسمي.. ترومسو يوضح تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي
إعلامي: أحد أفراد جهاز المنتخب الوطني هدد إمام عاشور بعدم التواجد في كأس العالم
القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ
مجلس الشيوخ يكشف كواليس خطورة روبلوكس على الأطفال
الإدارة ترحب برحيله.. اجتماع مرتقب مع محمد عواد لحسم موقفه
مدرب شبيبة القبائل قبل مواجهة الأهلي: محبط من أداء فريقي
جيرارد: عودة صلاح لمستواه الحقيقي مفتاح انتفاضة ليفربول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تركي آل الشيخ ينشر البرومو الرسمي لمسرحية "سمن على عسل".. شاهد

مسرحية سمن على عسل
مسرحية سمن على عسل

نشر المستشار تركي آل الشيخ البرومو الرسمي لمسرحية “سمن على عسل”، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

https://www.facebook.com/share/v/1AehEPWC1s/

وقال تركي آل الشيخ: “المسرحية الكوميدية سمن على عسل من بطولة الفنان معتصم النهار ونخبة من نجوم المسرح ضمن فعاليات موسم الرياض، 3 – 7 فبراير، مسرح محمد العلي”.

تفاصيل عرض سمن على عسل 

يستقبل مسرح محمد العلي بالبوليڤارد العرض المسرحي «سمن على عسل» يوميًا اعتبارًا من الثلاثاء 3 فبراير وحتى السبت 7 فبراير، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويشارك في بطولة المسرحية معتصم النهار، جومانا مراد، أحمد عبد الوهاب، شكران مرتجى، فؤاد يمين، أيمن رضا، وسارة بركة، في عرض ينتمي إلى الكوميديا اللايت، من إنتاج حمادة إسماعيل، وإشراف عام أحمد إسماعيل، وتأليف الدكتور ممدوح حمادة، وإخراج بتول عرفة، في خامس تعاون يجمعها مع موسم الرياض، بعد عروض مسرحية حققت نجاحًا لافتًا فور تقديمها ضمن فعاليات الموسم.

أحداث مسرحية «سمن على عسل»

وتدور أحداث «سمن على عسل» في إطار كوميدي خفيف، حيث تتشابك الأقدار بطريقة غير متوقعة، لتضع «برهان» الذي يجسده معتصم النهار، وهو شاب هادئ وانطوائي، في مواجهة مباشرة مع «هالة» التي تقدمها جومانا مراد، الهاربة من جريمة قتل، ليجد الاثنان نفسيهما داخل دوّامة من المواقف الغريبة، وسط شخصيات أكثر غرابة، تلعب فيها الصدفة دورًا محوريًا يغيّر مسار حياة الجميع.

ويجمع العمل بين النجم السوري معتصم النهار صاحب الحضور الجماهيري الكبير في الدراما والسينما، والنجمة جومانا مراد التي حققت نجاحات واسعة داخل مصر وخارجها، في لقاء مسرحي ينتظر أن يحظى بتفاعل جماهيري لافت.

ويواصل المنتج حمادة إسماعيل حضوره القوي في موسم الرياض من خلال عدد من التجارب المسرحية اللافتة، التي نجح من خلالها في تقديم عروض جماهيرية ضخمة واستقطاب نجوم الصف الأول لتجارب مسرحية مميزة ضمن فعاليات الموسم.

مسرحية سمن على عسل احمد عبد الوهاب تركي ال الشيخ الفنان احمد عبد الوهاب جومانا مراد

