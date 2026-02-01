9 فبراير..حفل توزيع جوائز الفنون بمؤسسة فاروق حسني للثقافة

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، تحت رعاية وزارة الثقافة عن إقامة حفل توزيع جوائز الفنون الدورة السابعة لعام 2026 في أفرع ( التصوير - العمارة - النحت - النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي ) ويتفضل معالي الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة بافتتاح المعرض الجماعي للشباب وذلك يوم الإثنين 9 فبراير 2026 بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً .

تقدم للدورة 2354 عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً ويبلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 1211 فنانا ومعماريا وناقدا تشكيليا من جميع محافظات الجمهورية، وتصل قيمة جوائز الفنون وجائزة الاستحقاق الكبرى إلى مليون جنيه مصري.

كانت مؤسسة فاروق حسني للفنون ، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن القوائم النهائية للأسماء المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون الدورة السابعة لعام 2026.