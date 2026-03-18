الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تراجع الريال والدينار.. أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 18 مارس 2026

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية
خالد يوسف

تزايدت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين، اليوم الاربعاء 18 مارس 2026، عن أسعار العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري، بعدما شهد سعر الدولار ارتفاعا طفيفًا استمرارا فى زيادته الاخيرة متأثرا بالتوترات الجيوسياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه

شهد سعر الدرهم الإماراتي، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم "الأربعاء"، وسط تحركات محدودة تعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في سوق الصرف.

ـ سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 14.23 جنيه للشراء و14.27 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي سجله في بنك مصر، ما يعكس حالة من الثبات النسبي في التعاملات.

ـ وجاء السعر الأعلى للشراء لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث بلغ 14.29 جنيه للشراء و14.32 جنيه للبيع، ليُعد الخيار الأفضل للعملاء الراغبين في بيع الدرهم وتحقيق أعلى عائد مقابل الجنيه.

ـ وفي بنك البركة، سجل الدرهم الإماراتي نحو 14.23 جنيه للشراء و14.26 جنيه للبيع، ليظل ضمن نطاق الأسعار المتقاربة في السوق.

تراجع الريال السعودي أمام الجنيه

شهد سعر صرف الريال السعودي تراجعًا أمام الجنيه اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، خلال التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية والخاصة.

ـ وصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري إلى 13.92 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع.

ـ حقق سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي نحو 13.93 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع

ـ سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 13.91 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع.

ـ بلغ سعر الريال السعودي في بنك CIB نحو 13.92 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع.

ـ حقق سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.95 جنيه للشراء و13.98 جنيه للبيع.

ـ سجل سعر الريال السعودي في بنك نكست نحو 13.92 جنيه للشراء و13.97 جنيه للبيع.

تراجع صرف الدينار الكويتي خلال التعاملات الصباحية

كما شهد سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري تراجعا خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، في البنوك الحكومية والخاصة.

ـ وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري إلى 170.41 جنيه للشراء و170.92 جنيه للبيع.

ـ سجل سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB نحو 170.40 جنيه للشراء و170.78 جنيه للبيع.

ـ بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي AIB نحو 170.49 جنيه للشراء و170.82 جنيه للبيع.

ـ حقق سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول نحو 168.69 جنيه للشراء و170.76 جنيه للبيع.

ـ بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 168.61 جنيه للشراء و171.15 جنيه للبيع.

