الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ثبات الريال والدرهم.. سعر الدولار والعُملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 15 مارس 2026

خالد يوسف

تزايدت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث «جوجل»، اليوم الأحد 15 مارس 2026، لمعرفة أسعار العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري، خاصة بعد ما شهد سعر الدولار تراجعًا طفيفًا عقب زيادته الأخيرة متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار بداية التعاملات اليوم الأحد 15 مارس 2026، وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري باعتباره هو الجهة المسئولة عن تحديد اسعار صرف العملات، مقارنة بأسعار أمس، مع العلم أن الأسعار الواردة في التقرير خاصة بالسعر الاسترشادي المعروض من البنك المركزي المصري، وتدور حوله اسعار صرف العملات في البنوك العاملة بالسوق المصرية، وهذه الاسعار وفقًا لأخر سعر صرف معلن قبل فتح البنوك أو خلال الإجازات الرسمية.

ـ سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سجل الدولار الأمريكى: 52.38 جنيه للشراء و 52.52 جنيه للبيع.

ـ سعر اليورو اليوم

اليورو يسجل: 60.54 جنيه للشراء، 60.70 جنيه للبيع.

ـ سعر الجنيه الاسترليني

الجنيه الاسترليني يسجل: 70.14 جنيه للشراء، 70.34 جنيه للبيع.

سعر العملات العربية مقابل الجنيه المصري

وأظهرت العملات العربية ثباتاً أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك منذ مساء الخميس الماضي وحتى أمس.

ـ سعر الريال السعود

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.95 جنيه للشراء و 13.99 جنيه للبيع.

 الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 170.87 جنيه للشراء و 171.38 جنيه للبيع.

ـ الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 14.26 جنيه للشراء و 14.3 جنيه للبيع .

ـ الدينار البحريني

بلغ سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 138.65 جنيه للشراء و 139.16 جنيه للبيع.

ـ الريال العماني

وصل سعر الريال العماني مقابل الجنيه نحو 136.04 جنيه للشراء و 136.43 جنيه للبيع.

ـ الريال القطري

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 14.36 جنيه للشراء و 14.4 جنيه للبيع.

ـ الدينار الأردني

وبلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 73.77 جنيه للشراء و 74,18 جنيه للبيع.

