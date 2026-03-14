قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبنان.. 7 شهداء جراء قصف الاحتلال حي الراهبات في مدينة النبطية
واشنطن تسمح ببيع مزيد من النفط الروسي لتخفيف صدمة الأسعار
أسعار الريال السعودي ودرهم الإمارات أمام الجنيه اليوم السبت 14مارس 2026
عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت
مباريات السبت .. ريال مدريد يواجه إلتشي في الدوري الإسباني
معترضا على الظروف.. الغندور يطرح سؤالا عن مباراة الزمالك بالكونفدرالية
صلاة التراويح.. ما حكم قراءة سورة الصمد والصلاة على النبي بين ركعاتها؟
5 أزمات تضغط على الزمالك قبل مباراة أوتوهو الكونغولي في الكونفيدرالية
فى رمضان.. ما القدر المناسب من قراءة القرآن في صلاة التراويح ؟
حركة الملاحة بمضيق هرمز تهبط إلى أدنى مستوى مع تشديد طهران للحصار
موعد مباراة المصري البورسعيدي و شباب بلوزداد والقنوات الناقلة
حماس تدعو إيران لعدم استهداف دول الجوار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

أسعار الريال السعودي ودرهم الإمارات أمام الجنيه اليوم السبت 14مارس 2026

خالد يوسف

شهدت أسعار العملات العربية خاصة الريال السعودي والدرهم الاماراتي، أمام الجنيه المصري، حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم السبت 14 مارس 2026، بعد الارتفاعات التي سجلها بنهاية الأسبوع الماضي، في ظل تحركات سوق الصرف وصعود عدد من العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه.

انخفاض الريال السعودي عن أخر تعاملات

كان الريال السعودي قد شهد زيادات ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، قبل أن تتجه الأسعار إلى تحركات طفيفة تميل للاستقرار في ختام التعاملات داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

ـ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

13.83 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع.

ـ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

13.92 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

ـ سعر الريال السعودي في بنك مصر

13.92 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

ـ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي التجاري

13.49 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع.

ـ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

13.95 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

ـ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

13.78 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع.

ـ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB)

13.94 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

ـ سعر الريال السعودي في بنك نكست 

13.95 جنيه للشراء، و14.00 جنيه للبيع.

ـ سعر الريال السعودي في بنك HSBC

13.96 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

ـ سعر الريال السعودي في بنك البركة

13.85 جنيه للشراء، و13.95 جنيه للبيع.

استقرار ملحوظ لـ درهم الامارات

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 14 مارس 2026، استقرار ملحوظًا في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري حسب آخر تحديث نحو 14.25 جنيه للشراء و14.30 جنيه للبيع.

ـ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 14.25 جنيه للشراء، و14.29 جنيه للبيع.

ـ سعر الدرهم في بنك مصر

وصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 14.25 جنيه للشراء، و14.29 جنيه للبيع.

ـ سعر الدرهم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي نحو 14.25 جنيه للشراء و14.30 جنيه للبيع.

ـ سعر الدرهم في بنك قطر الوطني

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قطر الوطني 2026، نحو 14.22 جنيه للشراء 14.29 جنيه للبيع

ـ سعر الدرهم في بنك فيصل الإسلامي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي ببنك فيصل الإسلامي المصري نحو 14.25 جنيه للشراء، 14.29 جنيه للبيع.

ـ سعر الدرهم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدرهم الإماراتي بمصرف أبوظبي الإسلامي 2026، نحو 14.29 جنيه للشراء و14.32 جنيه للبيع.

ـ سعر الدرهم في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الدرهم الاماراتي بالبنك العربي الأفريقي الدولي نحو 14.19 جنيه للشراء، 14.29 جنيه للبيع.

ـ سعر الدرهم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الاماراتي بنك الإسكندرية نحو 14.22 جنيه للشراء، 14.26 جنيه للبيع.

ـ سعر الدرهم في البنك العربي الأفريقي

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي نحو 14.19 جنيه للشراء و14.29 جنيه للبيع.

ـ سعر الدرهم في بنك التعمير والإسكان

ووصل سعر الدرهم الاماراتي في بنك التعمير والإسكان نحو 14.25 جنيه للشراء، 14.29 جنيه للبيع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

تساقط الشعر

حظك اليوم السبت

