متوسط سعر  الدرهم الإماراتي اليوم في مصر 

يستعرض موقع “صدى البلد” اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر .
أسعار الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026:
سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 4-3-2026:
سعر الشراء:13.67جنيه.
سعر البيع: 13.69 جنيه.
وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي اليوم الأربعاء 4-3-2026 ليسجل :
سعر الشراء:13.65جنيه.
سعر البيع:12.68 جنيه.
صعد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم الأربعاء 4-3-2026 ليسجل :
سعر الشراء:13.64جنيه.
سعر البيع:13.68 جنيه.
وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء الأربعاء 4-3-2026 لنحو :
سعر الشراء:13.64جنيه.
سعر البيع:13.68 جنيه.
صعد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :
سعر الشراء:13.64جنيه.
سعر البيع:13.68 جنيه
سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الأربعاء 4-3-2026 نحو :
سعر الشراء:13.64جنيه.
سعر البيع:13.68 جنيه
سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول اليوم الأربعاء 4-3-2026 نحو :
سعر الشراء:13.63جنيه.
سعر البيع:13.68 جنيه
صعد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :
سعر الشراء:13.63جنيه.
سعر البيع:13.67 جنيه.
ارتفع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :
سعر الشراء:13.62جنيه.
سعر البيع:13.67 جنيه.
وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :
سعر الشراء:13.61جنيه.
سعر البيع:13.65 جنيه.
بلع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الأربعاء 4-3-2026
سعر الشراء:13.60جنيه.
سعر البيع:13.67 جنيه.
بلع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأربعاء 4-3-2026:
سعر الشراء:13.60جنيه.
سعر البيع:13.66 جنيه.
سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :
سعر الشراء:13.56جنيه.
سعر البيع:13.67 جنيه.
زاد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني اليوم الأربعاء 4-3-2026 ليصل :
سعر الشراء:13.50جنيه.
سعر البيع:13.81 جنيه.
ارتفع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :
سعر الشراء:13.64 جنيه.
سعر البيع:13.68 جنيه.
أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء
13.67 جنيه للشراء.
أقل سعر لبيع الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء
13.65 جنيه للبيع.
متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر
13.65 جنيه.