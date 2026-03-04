متوسط سعر  الدرهم الإماراتي اليوم في مصر 

يستعرض موقع “صدى البلد” اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر .

أسعار الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026:

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 4-3-2026:

سعر الشراء:13.67جنيه.

سعر البيع: 13.69 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي اليوم الأربعاء 4-3-2026 ليسجل :

سعر الشراء:13.65جنيه.

سعر البيع:12.68 جنيه.

صعد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم الأربعاء 4-3-2026 ليسجل :

سعر الشراء:13.64جنيه.

سعر البيع:13.68 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء الأربعاء 4-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.64جنيه.

سعر البيع:13.68 جنيه.

صعد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.64جنيه.

سعر البيع:13.68 جنيه

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الأربعاء 4-3-2026 نحو :

سعر الشراء:13.64جنيه.

سعر البيع:13.68 جنيه

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول اليوم الأربعاء 4-3-2026 نحو :

سعر الشراء:13.63جنيه.

سعر البيع:13.68 جنيه

صعد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.63جنيه.

سعر البيع:13.67 جنيه.

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.62جنيه.

سعر البيع:13.67 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.61جنيه.

سعر البيع:13.65 جنيه.

بلع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الأربعاء 4-3-2026

سعر الشراء:13.60جنيه.

سعر البيع:13.67 جنيه.

بلع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأربعاء 4-3-2026:

سعر الشراء:13.60جنيه.

سعر البيع:13.66 جنيه.

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.56جنيه.

سعر البيع:13.67 جنيه.

زاد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني اليوم الأربعاء 4-3-2026 ليصل :

سعر الشراء:13.50جنيه.

سعر البيع:13.81 جنيه.

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء 4-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.64 جنيه.

سعر البيع:13.68 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء

13.67 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء

13.65 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر

13.65 جنيه.