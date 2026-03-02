قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس
ترامب: نلت من المرشد الإيراني قبل أن ينال مني
غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف طهران و3 مدن إيرانية
اقتصادية النواب تناقش أزمة عدم إدراج المواليد الجدد على البطاقات التموينية..اليوم
هل القوامة أن يكون الرجل سي السيد في بيته؟.. مفتي الجمهوررية يرد
سقوط أمطار | الأرصاد تحذر طقس اليوم شديد البرودة
مسؤولون أمريكيون: شكوك جدية في قدرة المعارضة الإيرانية على إسقاط النظام
هل يتفاوت الأجر في الصيام على قدر المشقة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أنباء عن اغتيال أمين حزب الله نعيم قاسم في غارات إسرائيلية على بيروت
دوي صفارات الإنذار يوقظ الكويت فجرا.. والدفاع الجوي يتصدى لأهداف معادية
وفقا لآخر تحديث.. سعر العملات العربية في البنك الأهلي بالمستهل
فضل العبادة في الثلث الأخير من الليل.. مفتي الجمهورية يكشف عنها
اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. سعر العملات العربية في البنك الأهلي بالمستهل

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية
علياء فوزى

صعدت أسعار العملات العربية في مصر بمستهل تعاملات الأسبوع الجاري، وارتفع سعر الدينار الكويتي الأغلى عربيا وعالميا ليسجل 159.76 جنيه مقارنة  157.05 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي بزيادة 2.70 جنيه.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 2 مارس 2026 في البنك الأهلي، وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 2-3-2026:

سجل سعر الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية سعرا، أمام الجنيه المصري     اليوم الإثنين 2-3-2026:

سعر الشراء: 157.07 جنيه.

سعر البيع: 159.76 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026:

سعر الشراء:12.93 جنيه.

سعر البيع: 13.01 جنيه.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026:

سعر الشراء: 13.24 جنيه.

سعر البيع: 13.28 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026:

سعرالشراء: 127.84 جنيه.

سعر البيع: 129.47 جنيه.

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026:

سعر الشراء: 12.36 جنيه.

سعر البيع: 13.39 جنيه.

وبلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026:

سعر الشراء: 68.18 جنيه.

سعر البيع: 68.92 جنيه.

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 2-3-2026:

سعرالشراء: 125.24 جنيه.

سعر البيع: 126.79 جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي، فيما تعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي.

أسعار العملات العربية متوسط أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي

