هل يجوز أداء العمرة في رمضان بالتقسيط؟.. اعرف رأي الشرع

يرغب عدد كبير من الناس في أداء العمرة في رمضان المبارك ويتساءل كثيرون هل يجوز أداء العمرة بالتقسيط في رمضان؟ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عن فضل العمرة في رمضان، لذا نعرض لكم في السطور التالية

هل يجوز أداء العمرة في رمضان بالتقسيط؟

وفي هذا السياق، كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن حكم العمرة بالتقسيط، مؤكدا أن الشريعة قائمة على التيسير ورفع الحرج، وأن الأصل هو أن يؤدي الإنسان العبادات وفق استطاعته، مستشهدًا بقول الله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا).



حكم العمرة بالتقسيط

وأكد مفتي الجمهورية، في تصريحات سابقة له، أنه لا حرج في أداء العمرة بالتقسيط إذا كان الشخص قادرًا على السداد دون أن يوقع نفسه في ضائقة مالية، لكن الأولى أن يرتب أولوياته وفق ظروفه وإمكاناته، بحيث لا يتحول الأمر إلى مشقة أو عبء مالي ثقيل.

وشدد المفتي على أن حكم العمرة بالتقسيط يرتبط بقدرة الشخص على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه، دون أن يؤثر ذلك على ضروريات حياته أو حقوق من يعولهم، فإذا كان الشخص قادرًا على السداد ولم يكن التقسيط سببًا في تراكم الديون عليه، فلا مانع من ذلك شرعًا.

فضل العمرة في شهر رمضان

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه ثبت فى فضل العمرة فى رمضان أنها "تَعْدِلُ حَجَّةً"، أَيْ تُعَادِلُ وَتُمَاثِلُ فِي الثَّوَابِ، إلا أنها لا تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض.

وقد استشهدت الدار بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّة مَعي» متفق عليه.

ومن فضائل أداء مناسك العمرة في رمضان أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده حرصوا على أداء مناسك العمرة تلبية لأمر الله تعالى في كتابه العزيز.

وورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«عمرة رمضان تعادل حجة»، فالعمرة تعادل حجة كما جاء في الحديث، ولكن ليس معنى ذلك أنها تجزئ عن الحجة بحيث لو اعتمر الإنسان في رمضان وهو لم يؤد فريضة الحج سقطت عنه الفريضة لأنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزيًا عنه، فمثلاً عندنا سورة «قل هو الله أحد{ تعادل ثلث القرآن، ولكنها لا تجزئ عنه فلو أن أحدًا في صلاته كرر سورة الإخلاص ثلاث مرات لم يكفه ذلك عن قراءة الفاتحة.

فضل عمرة رمضان

وجمهور الفقهاء اجتمعوا على أن العمرة سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى عمرة رمضان عن أدائها في باقي شهور السنة، بالرغم من ثوابها الكبير في باقي العام لأنها تكفر الذنوب كما قال الرسول الكريم:«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها».

وعن ظاهرة زيادة المعتمرين في العشر الأواخر من رمضان، فلا فضل للعمرة في العشر الأواخر عن باقي أيام الشهر سوى أن العشر الأواخر بها ليلة القدر وختم القرآن بالحرم.

دعاء ليلة 12 رمضان للرزق

1- «اللهم اجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».

2- «اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك».

3- «اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .

4- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد.

5- اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدّين وقهر الأعداء.

6-«اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب» .

7-اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.