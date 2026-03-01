قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل | استهداف مطار البحرين الدولي بطائرة مسيرة.. وبيان للدفاع القطرية
لفتة إنسانية .. تركي آل شيخ يستقبل المُسن صاحب جملة «أهل غزة أولى مني» ويُحقق أمنيته | شاهد
عاجل | فرق الإنقاذ تهرع إلى «بيت شيمش» غرب القدس بعد سقوط صاروخ إيراني
تداعيات الحرب.. مستشار أممي يكشف: أي مواجهة عسكرية ضد إيران ستؤدي إلى صدمة اقتصادية عالمية
مي عمر تكشف سبب تأخير عرض الحلقة 12 من «الست موناليزا».. وتعتذر للجمهور: «ظروف صعبة»
قتيلة وأكثر من 20 مصابًا في قصف إيراني على «تل أبيب».. وحفرة كبيرة بعاصمة الاحتلال
أستاذ علوم سياسية: أمريكا لن تنجح في فرض نظام جديد داخل إيران | فيديو
إصابة 4 موظفين داخل مطار دبي الدولي .. ونشر فرق الطوارئ
قائمة بيراميدز في مواجهة الزمالك بالدوري .. اليوم
بن زايد يبحث مع نظيره التركي تطورات الحرب.. واتصال آخر بين أردوغان وترامب
ترامب يرجح مقتـ.ـل خامنئي و40 قائدًا.. وقصف مُستمر لإيران لمدة أسبوع مُتواصل
منتخب مصر للشباب يهزم العراق وديًا
ديني

فضل العمرة في رمضان وثوابها للمسلم.. تعرف عليه

محمد شحتة

العمرة في الأوقات المباركة ثوابها عظيم، وخاصَّة في رمضان، فقد ثبت في الحديث عن ابن عباس رضيَ الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعي» متفق عليه، فهذا الحديث دليلٌ على فضل العمرة في رمضان، ولكن لا يعني فضلها العظيم سقوط فرض الحج عن المعتمر، ولكن تعني الفضل العظيم في الثواب.

فضل عمرة رمضان

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه ثبت فى فضل العمرة فى رمضان أنها "تَعْدِلُ حَجَّةً"، أَيْ تُعَادِلُ وَتُمَاثِلُ فِي الثَّوَابِ، إلا أنها لا تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض.

وقد استشهدت الدار بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّة مَعي» متفق عليه.

ومن فضائل أداء مناسك العمرة في رمضان أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده حرصوا على أداء مناسك العمرة تلبية لأمر الله تعالى في كتابه العزيز.

وورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«عمرة رمضان تعادل حجة»، فالعمرة تعادل حجة كما جاء في الحديث، ولكن ليس معنى ذلك أنها تجزئ عن الحجة بحيث لو اعتمر الإنسان في رمضان وهو لم يؤد فريضة الحج سقطت عنه الفريضة لأنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزيًا عنه، فمثلاً عندنا سورة «قل هو الله أحد{ تعادل ثلث القرآن، ولكنها لا تجزئ عنه فلو أن أحدًا في صلاته كرر سورة الإخلاص ثلاث مرات لم يكفه ذلك عن قراءة الفاتحة.

وجمهور الفقهاء اجتمعوا على أن العمرة سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى عمرة رمضان عن أدائها في باقي شهور السنة، بالرغم من ثوابها الكبير في باقي العام لأنها تكفر الذنوب كما قال الرسول الكريم:«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها».

وعن ظاهرة زيادة المعتمرين في العشر الأواخر من رمضان، فلا فضل للعمرة في العشر الأواخر عن باقي أيام الشهر سوى أن العشر الأواخر بها ليلة القدر وختم القرآن بالحرم.

