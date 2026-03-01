قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يحذر إيران من شن هجمات جديدة
الجيش الإيراني: جريمة اغتيال خامنئي لن تبقى دون رد
تأجيل مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب حرب إيران
«الكهرباء»: الشبكة القومية آمنة ومستقرة ومُستعدون لكافة السيناريوهات رغم التطورات الإقليمية
إيران تؤكد استشهاد رئيس الأركان عبد الرحيم موسوي
الداخلية القطرية: على الجميع التزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى
الدفاع المدني القطري يتعامل مع حريق في المنطقة الصناعية إثر سقوط شظايا صاروخ
إعلام إيراني : دوي انفجارات قوية في طهران
طقس الأحد 1 مارس 2026.. أجواء متقلبة وأمطار على تلك المناطق
عراقجي يعلق على وفاة خامنئي: سيظل نهجه الثابت حياً وملهما
الأرصاد تُحذر من "لسعة البرد" وسقوط أمطار اليوم.. ومناشدات بارتداء الملابس الثقيلة
بعد التعادل أمام زد .. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
الأرصاد تُحذر من "لسعة البرد" وسقوط أمطار اليوم.. ومناشدات بارتداء الملابس الثقيلة

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

توقعت هيئة الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأن تسود أجواء شديدة البرودة ليلاً وخلال ساعات الصباح  الباكر، أما نهاراً فتميل الأجواء إلى البرودة على أغلب الأنحاء، وشبورة مائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وهناك فرص فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20٪ تقريباً) على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

إضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

ويرجى الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وخاصة خلال ساعات الصباح الباكر وليلا.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء نهارًا، ويكون طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء.

الظواهر الجوية

يتوقع الخبراء وجود فرص هطول أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، إلى نشاط رياح على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى مترين ونصف الرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 17 10

العاصمة الجديدة 18 09

6 أكتوبر 18 09

بنهــــا 17 10

دمنهور 16 10

وادي النطرون 16 09

كفر الشيخ 17 11

بلطيم 17 09

المنصورة 17 10

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 17 09

طنطا 17 09

دمياط 17 12

بورسعيد 17 13

الإسماعيلية 18 09

السويس 18 10

العريش 18 09

رفح 17 08

رأس سدر 19 10

نخل 17 04

كاترين 12 00

الطور 21 12

طابا 17 09

شرم الشيخ 22 13

الغردقة 21 12

الإسكندرية 18 12

العلمين الجديدة 17 11

مطروح 17 11

السلوم 17 11

سيوة 19 05

رأس غارب 21 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 25 17

حلايب 23 18

أبو رماد 23 16

مرسى حميرة 22 18

أبرق 24 14

جبل علبة 23 15

رأس حدربة 22 18

الفيوم 18 08

بني سويف 19 07

المنيا 19 06

أسيوط 19 06

سوهاج 20 08

قنا 22 10

الأقصر 22 09

أسوان 22 10

الوادي الجديد 21 07

أبوسمبل 22 10

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

