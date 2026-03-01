الأرصاد تُحذر من "لسعة البرد" وسقوط أمطار اليوم.. ومناشدات بارتداء الملابس الثقيلة

توقعت هيئة الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأن تسود أجواء شديدة البرودة ليلاً وخلال ساعات الصباح الباكر، أما نهاراً فتميل الأجواء إلى البرودة على أغلب الأنحاء، وشبورة مائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وهناك فرص فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20٪ تقريباً) على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

إضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

ويرجى الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وخاصة خلال ساعات الصباح الباكر وليلا.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء نهارًا، ويكون طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء.

الظواهر الجوية

يتوقع الخبراء وجود فرص هطول أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، إلى نشاط رياح على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى مترين ونصف الرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 17 10

العاصمة الجديدة 18 09

6 أكتوبر 18 09

بنهــــا 17 10

دمنهور 16 10

وادي النطرون 16 09

كفر الشيخ 17 11

بلطيم 17 09

المنصورة 17 10

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 17 09

طنطا 17 09

دمياط 17 12

بورسعيد 17 13

الإسماعيلية 18 09

السويس 18 10

العريش 18 09

رفح 17 08

رأس سدر 19 10

نخل 17 04

كاترين 12 00

الطور 21 12

طابا 17 09

شرم الشيخ 22 13

الغردقة 21 12

الإسكندرية 18 12

العلمين الجديدة 17 11

مطروح 17 11

السلوم 17 11

سيوة 19 05

رأس غارب 21 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 25 17

حلايب 23 18

أبو رماد 23 16

مرسى حميرة 22 18

أبرق 24 14

جبل علبة 23 15

رأس حدربة 22 18

الفيوم 18 08

بني سويف 19 07

المنيا 19 06

أسيوط 19 06

سوهاج 20 08

قنا 22 10

الأقصر 22 09

أسوان 22 10

الوادي الجديد 21 07

أبوسمبل 22 10