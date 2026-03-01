قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

تسهيلات في السحب والإيداع.. تحرّك برلماني لإنشاء ودائع بنكية لأصحاب المعاشات وكبار السن

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
أميرة خلف

تقدّمت النائبة مروة هاشم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية و وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن زيادة المعاشات وإطلاق ودائع مخصصة لكـبار السـن يضمن لهم حياة كريمة واستقرارًا ماليًا.


وأكدت "هاشم" في طلبها أن فئة أصحاب المعاشات من أكثر الفئات احتياجًا للدعم ، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرة إلى أن الكثير منهم يعتمد وبشكل أساسي على المعاش كمصدر دخل وحيد، ما يتطلب تحركًا عاجلًا لتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

كما أعلنت عضو النواب عن تقدّمها أيضًا باقتراح برغبة لإطلاق ودائع ادخارية مُخصصة لكبار السن يستهدف توفير عائد دوري ثابت ومجزٍ، مع تسهيلات في إجراءات السحب والإيداع، بما يُراعي طبيعة هذه الفئة واحتياجاتها.

مجلس النواب وزيرة التضامن المعاشات ودائع ادخارية

