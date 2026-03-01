دعاء بداية شهر مارس.. اللهم اجعله شهر خير ورزق ولا يصعب علينا أمر بكرمك

دعاء بداية شهر مارس 2026 اصبحنا اليوم الأحد 1 مارس 2026 ومع بداية كل شهر جديد يأمل الكثير أن يكون به أحداث سعيدة، ويشهد شهر مارس هذا العام شهر رمضان فعلينا أن نتقرب الى الله بالدعاء وبالأعمال الصالحة حتى يرضي عنا ويصلح حالنا وننال بركات ونفحات شهر رمضان، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء شهر مارس.

دعاء بداية شهر مارس

اللهم اجعله شهرا لا يضيق به صدراً ولا يصعب لنا فيه أمراً.



دعاء بداية شهر مارس مكتوب

(( اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات إقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني واكرمني من حيث لا أحتسب)).

دعاء شهر مارس

اللهم نسألك خير هذا الشهر الجديد شهر مارس، ونعوذ بك من شره، اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع.

دعاء 1 مارس

يا رب اجعل شهر مارس شهر خير علينا وعلى جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

ربي أنها بداية شهر جديد ويوم جديد فاكتب لنا الخير فيها وأسعد فيها قلوبنا.

اللهم يا رب في بداية شهر مارس اكتب لنا الخير والتوفيق يا رب العالمين.

دعاء بداية شهر مارس

يا رب في بداية شهر مارس، أكرمنا بحياة تقية، وخلقنا بين عبيدك الصالحين، يا الله، خلقنا بين أولئك الذين يعودون إليك في هذا الشهر، استجابة رائعة.

اللهم الحمد لك، أنت نور السماء والأرض، ولك الحمد، يا إلهي، أنت من يسند السماء والأرض. تعرف أفضل منا.

اللهم إنّ لك الحمد كلّه، فأنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد كلّه يا إلهي فأنت قيّوم السماوات والأرض، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فأنت المبدئ والمعيد، وأنت من بك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا.

اللهم مع بداية الشهر الجديد، أسألك أن تجعلني مهديًا من المهتدين، وأن تجعلني معافًا مع المُعافين، وأن تتولّني مع من توليت، اللهم مع بداية الشهر، أعطني من الخير كلّه، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عنّي شرّ ما قدّرت وقضيت، فإنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك.