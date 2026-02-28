نجم الزمالك السابق يسخر من نجم الأهلي

علق أسامة حسن نجم الزمالك السابق على المستوى الذي يقدمه محمد هاني، لاعب الأهلي، وتحديدا خلال مباراته الحالية مع القلعة الحمراء.

الاهلي وزد

وكتب أسامة حسن عبر حسابه على فيسبوك "الهدف الاول لزد محمد هاني لاعب الاهلي ومنتخب مصر الله اكبر تغطية عكسيه لصالح زد مش ممكن بجد ده يكون باك رأيت الاهلي والمنتخب"

ونجح مصطفى سعد ميسي في تسجيل الهدف الأول لصالح فريق زد إف سي في مرمى النادي الأهلي، فى المباراة المقامة حاليا على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ميسي الهدف في الدقيقة 10 من انطلاق المباراة من تسديدة قوية زاحة من داخل منطقة الجزاء من بين أقدام محمد الشناوي لتعلن عن تقدم زد بالنتيجة.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود تريزيجيه ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا.