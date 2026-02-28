قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العراق.. إسقاط مسيرتين حاولتا استهداف موقع عسكري بقاعدة عسكرية في ذي قار
1 - 1.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام زد بالدوري
على الهواء .. أحمد موسى يسلم جوائز برنامج نورانيات قرآنية لأول 10 فائزين برحلات عمرة
محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الطابية.. شاهد
فرنسا من مجلس الأمن: إيران مطالَبة بالالتزام.. ومستعدون لحماية دول المنطقة
محمد كمال: أيام صعبة في المنطقة.. وإغلاق هرمز قد يشعل أسعار النفط عالميا
جوتيريش يحذر: اتساع العمل العسكري يهدد المنطقة.. والعالم بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار
أحمد زاهر:اللهم احم أهلنا في الخليج وانصرهم يارب
الهلال الأحمر الإيراني: 200 قتيل و700 جريح في هجمات إسرائيل
لجأت إلى الأجواء المصرية .. هروب جماعي للطائرات من أجواء القصف بالمنطقة
1-1.. تريزيجيه يدرك التعادل للأهلي في مرمى زد بالدوري
قواعد ومنشآت العدو أهداف مشروعة| عراقجي للأمم المتحدة: إيران تستخدم حقها القانوني في الدفاع عن النفس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نجم الزمالك السابق يسخر من نجم الأهلي

محمد هاني
محمد هاني
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

علق أسامة حسن نجم الزمالك السابق على المستوى الذي يقدمه محمد هاني، لاعب الأهلي، وتحديدا خلال مباراته الحالية مع القلعة الحمراء.

الاهلي وزد

وكتب أسامة حسن عبر حسابه على فيسبوك "الهدف الاول لزد محمد هاني لاعب الاهلي ومنتخب مصر الله اكبر تغطية عكسيه لصالح زد مش ممكن بجد ده يكون باك رأيت الاهلي  والمنتخب" 

ونجح مصطفى سعد ميسي في تسجيل الهدف الأول لصالح فريق زد إف سي في مرمى النادي الأهلي، فى المباراة المقامة حاليا على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ميسي الهدف في الدقيقة 10 من انطلاق المباراة من تسديدة قوية زاحة من داخل منطقة الجزاء من بين أقدام محمد الشناوي لتعلن عن تقدم زد بالنتيجة.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري. 

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد وأشرف بن شرقي. 

خط الهجوم: مروان عثمان. 

يجلس على دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود تريزيجيه ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا.

محمد هاني الاهلي أسامة حسن

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

