محمد كمال: أيام صعبة في المنطقة.. وإغلاق هرمز قد يشعل أسعار النفط عالميا

حذّر الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية ورئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، من تداعيات التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، مؤكدًا أن المنطقة مقبلة على "أيام صعبة ستمس الجميع" في ظل اتساع رقعة المواجهات واستهداف بعض الأهداف في دول الخليج.

وأوضح "كمال" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن الهدف المعلن أو غير المعلن من الحرب قد يكون إضعاف أو إسقاط النظام الإيراني، لكنه استبعد تحقيق هذا السيناريو بسهولة، قائلًا إن إيران دولة قومية ذات مؤسسات راسخة، وفي مثل هذه الظروف تميل الشعوب إلى الالتفاف حول قياداتها، ما يعقّد أي محاولة لإحداث تغيير جذري في بنية النظام.

وأشار إلى أن أحد أخطر السيناريوهات يتمثل في إغلاق مضيق هرمز، لما لذلك من تأثير مباشر على أسواق الطاقة العالمية، مؤكدًا أن أي تعطيل لحركة الملاحة في المضيق سينعكس فورًا على أسعار النفط وحركة الأسواق المالية الدولية، وهو ما قد يفتح الباب أمام أزمة اقتصادية أوسع.

وأضاف أن المشهد لا يوحي بانتهاء سريع للأزمة، لافتًا إلى أن الصراعات الممتدة في المنطقة غالبًا ما تترك جميع الأطراف في حالة إنهاك، مؤكدًا أن تطورات الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار التصعيد، مشددًا على أن تداعيات الحرب لن تقتصر على طرفي الصراع، بل ستمتد لتؤثر في مجمل الأوضاع الإقليمية والتوازنات السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط.