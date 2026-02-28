أحمد زاهر:اللهم احم أهلنا في الخليج وانصرهم يارب

علقت الفنان أحمد زاهر على التطورات الأمنية الأخيرة والتصعيد العسكرى بالمنطقة.

أحمد زاهر

وكتب زاهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري:" اللهم احمي اهلنا في الخليج ونصرهم يارب".

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، هجومًا عسكريًا واسع النطاق استهدف العاصمة الإيرانية طهران وعددًا من المواقع الاستراتيجية، في تطور لافت يعكس تصاعد حدة التوتر بين الجانبين.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس العملية بأنها «هجوم وقائي»، في إشارة إلى أنها جاءت - بحسب الرواية الإسرائيلية - لإحباط تهديدات وشيكة.

وأعربت مصر عن بالغ القلق ازاء التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع ويؤدي الي انزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي سيكون لها بدون شك تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.

وجددت مصر - في بيان للخارجية- التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلميّة وأن الحلول العسكرية لن تفضي سوى الى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار.

وأدانت مصر بشدة استهداف ايران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما فى ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن،وما ينطوي علي ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها.

وشددت على ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفاديا لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواءه، وبما يهدد الامن والسلم الإقليميين والدوليين