قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الطابية.. شاهد
فرنسا من مجلس الأمن: إيران مطالَبة بالالتزام.. ومستعدون لحماية دول المنطقة
محمد كمال: أيام صعبة في المنطقة.. وإغلاق هرمز قد يشعل أسعار النفط عالميا
جوتيريش يحذر: اتساع العمل العسكري يهدد المنطقة.. والعالم بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار
أحمد زاهر:اللهم احم أهلنا في الخليج وانصرهم يارب
الهلال الأحمر الإيراني: 200 قتيل و700 جريح في هجمات إسرائيل
لجأت إلى الأجواء المصرية .. هروب جماعي للطائرات من أجواء القصف بالمنطقة
1-1.. تريزيجيه يدرك التعادل للأهلي في مرمى زد بالدوري
قواعد ومنشآت العدو أهداف مشروعة| عراقجي للأمم المتحدة: إيران تستخدم حقها القانوني في الدفاع عن النفس
الدفاع الكويتية: إحباط استهداف بطائرة مسيرة لقاعدة محمد الأحمد البحرية
ترامب: إيران في حالة شلل شبه كامل.. ولدينا فكرة جيدة عن القيادة القادمة
الدوري السعودي .. الأخدود يهزم رفقاء دونجا 3-2 في صراع الهبوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لجأت إلى الأجواء المصرية .. هروب جماعي للطائرات من أجواء القصف بالمنطقة

الأجواء المصرية
الأجواء المصرية
نورهان خفاجي

شهدت حركة الملاحة الجوية في منطقة الشرق الأوسط اضطراباً واسع النطاق عقب التوترات العسكرية الأخيرة، حيث أعلنت سلطات الطيران المدني في سلطنة عُمان عن إغلاق “مطار مسقط الدولي” بشكل مؤقت أمام حركة الإقلاع والهبوط، فيما تم قصف مطار الكويت الدولي، وأغلق أيضا مطار دبي، مما كان له تأثير على حركة الرحلات الجوية بالمنطقة.

بحسب ما نشره موقع تتبع الطيران العالمي “فلايت رادار 24”، فإن مئات الرحلات الجوية بالمنطقة تأثرت خلال أحداث اليوم، على خلفية الأحداث العسكرية، وسط فرار ملحوظ لرحلات الطيران بأجواء المنطقة هربا من النزاع.

بحسب المشاهد التي بثها فلايت رادار، فإن رحلات الطيران هربت من محيط المجال الجوي الإيراني، متجاوزه أجواء العراق، باتجاه المجال الجوي المصري والسعودي فرارًا من أعمال القصف التي شهدتها المنطقة صباح اليوم، وهو ما تسبب في ازدحام كبير فوق الأجواء المصرية التي استقبلت الحركة الجوية الكثيفة اليوم، من خلال الطيران العابر للأجواء.

وكشفت بيانات “Flightradar24” عن حجم التأثير الكبير الذي طال حركة الطيران اليومية في المطارات المتأثرة بإغلاقات الأجواء. وفيما يلي متوسط عدد الرحلات اليومية (إقلاع وهبوط) التي واجهت تحديات تشغيلية أو توقفاً جزئياً:

مطار دبي الدولي (DXB): 1,241 حركة جوية.
مطار حمد الدولي بالدوحة (DOH): 719 حركة جوية.
مطار أبوظبي الدولي (AUH): 510 حركة جوية.
مطار الشارقة الدولي (SHJ): 321 حركة جوية.
مطار الكويت الدولي (KWI): 294 حركة جوية.
مطار البحرين الدولي (BAH): 232 حركة جوية.
مطار آل مكتوم الدولي (DWC): 190 حركة جوية.

 

أكد خبراء الملاحة أن هذه الإغلاقات المتتالية أجبرت مئات الطائرات على اتخاذ مسارات التفافية طويلة، مما أدى إلى ضغط هائل على المطارات التي لا تزال مفتوحة، وفي مقدمتها مطار مسقط الذي اضطر للإغلاق مؤقتاً لتنظيم حركة الطائرات المحولة إليه.

وتتابع شركات الطيران العالمية تحديث جداول رحلاتها لحظة بلحظة، مع توجيه نداءات للمسافرين بضرورة مراجعة حالة رحلاتهم قبل التوجه للمطارات، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي التي تضرب المنطقة.

وأكدت وزارة الطيران المدني أن المجال الجوي المصري يعمل بكامل طاقته التشغيلية، وبأعلى درجات الجاهزية لاستقبال أي تحويلات محتملة لمسارات بعض الرحلات، مع الالتزام التام بتطبيق المعايير الدولية لسلامة وأمن الطيران المدني.

وأشارت الوزارة، في بيان لها  اليوم، إلى أن هناك تنسيق مباشر ومكثف بشكل مستمر مع سلطات الطيران المدني بالدول المعنية، بما يضمن التعامل مع التطورات وفقا للإجراءات  القياسية المعتمدة، مع الحفاظ على انسيابية وسلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوي المصري.

وجّه الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، برفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي وجميع المطارات المصرية، تحسبًا لاحتمال استقبال طائرات عابرة قد تضطر إلى تعديل مساراتها الجوية والهبوط بالمطارات المصرية نتيجة الأوضاع الإقليمية.

وأشار الوزير إلى ضرورة متابعة حركة الرحلات على مدار الساعة، واتخاذ ما يلزم من قرارات تشغيلية تكفل الحفاظ على أعلى معدلات السلامة وكفاءة التشغيل، وضمان توفير سُبل الراحة و كافة التسهيلات اللازمة للركاب المتأثره رحلاتهم.

المجال الجوي المصري الضربات الايرانية وزارة الطيران الطيران المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

صواريخ ايران

عاجل | رويترز: دوي انفجار في دبي ووفاة مقيم في أبوظبي

الحرب على إيران

حرب الإقليم الكبرى.. ماذا حدث في إيران

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

ترشيحاتنا

نيوم السعودي

بمشاركة حجازي.. نيوم يخسر من الخلود 2-1 في الدوري السعودي

القادسية

القادسية يسقط في فخ التعادل أمام التعاون في الدوري السعودي

بطولة ريد بُل فور تو سكور

النهائيات في كندا.. انطلاق منافسات بطولة فور تو سكور لكرة القدم البديلة بمحافظات مصر

بالصور

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

فيديو

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد