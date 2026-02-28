الهلال الأحمر الإيراني: 200 قتيل و700 جريح في هجمات إسرائيل

أعلن الهلال الأحمر الإيراني سقوط أكثر من 201 قتيل و747 جريحاً في 24 محافظة، جراء ما وصفه بـ"العدوان الأميركي الإسرائيلي" على البلاد، مؤكداً أن فرق الإنقاذ والإسعاف ما تزال تواصل عمليات البحث والإغاثة في المناطق المتضررة.

من جانبه، صرح مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، إبراهيم جباري، بأن طهران ستكشف خلال الأيام المقبلة عن قدرات عسكرية جديدة لم يعلن عنها سابقاً، مشيراً إلى أن الرد الإيراني "لن يقتصر على الأساليب التقليدية".

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نحو 200 طائرة شاركت في غارات استهدفت أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي داخل إيران، واصفاً العملية بأنها "أكبر غارة جوية في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي".

ونقلت فوكس نيوز عن مصدر مطلع قوله إن الجيش الأمريكي استخدم "قدرات جديدة" في الضربات على إيران، موضحاً أن من بينها مسيّرات ملغومة استُخدمت لأول مرة في تاريخ عملياته القتالية.

بدوره، ذكر موقع واللا العبري نقلاً عن مصادر إسرائيلية أن "العملية في إيران ستستمر لمدة أسبوع على الأقل"، فيما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي تأكيده أن "العمليات ضد إيران مستمرة، والتهديد ما يزال قائماً".