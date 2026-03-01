وزير الخارجية: الحلول العسكرية لن تفضي سوى إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أمس السبت ٢٨ فبراير، اتصالا هاتفيا من أوانا تويو وزيرة الخارجية الرومانية، وذلك لبحث تطورات التصعيد العسكري الخطير بالمنطقة.





قدم الوزير عبد العاطي تقييما للموقف الراهن، واستعرض موقف مصر الداعى لضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية، تفاديا لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواءها، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.



كما أكد وزير الخارجية أن الحلول العسكرية لن تفضي سوى الى المزيد من العنف وإراقة الدماء، مؤكداً ضرورة احترام سيادة الدول واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس فى هذه المرحلة الدقيقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية.

كما أعرب عن أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة التوتر.



فى نهاية الاتصال، اتفق الجانبان على اهمية مواصلة بذل الجهود لخفض التصعيد والتوتر، مؤكدين ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يعكس عمق العلاقات المصرية الرومانية والحرص المشترك على دعم الاستقرار الإقليمي.