بعد الهجوم على إيران.. أسواق الغاز العالمية تواجه أكبر صدمة منذ 2022
مقتـ.ـل 8 أشخاص في احتجاج مؤيد لإيران أمام القنصلية الأمريكية في باكستان
بعد الضربات الأمريكية الإيرانية.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
مقتل 6 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين في محيط القنصلية الأمريكية
بيان عاجل فى مجلس النواب حول مشكلات سوق الدواء ونقص الأصناف الحيوية
الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية
بغرض تأديبها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد شقيقها بمغاغة شمال المنيا
سقط العقل المدبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال علي خامنئي
الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تخدم أكثر من 2.1 مليون مواطن
وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع بنوك الاستثمار آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي
قطر تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتي سبل احتواء التصعيد العسكري بالمنطقة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ جولة تشمل سنغافورة والفلبين
أ ش أ

غادر الرئيس الكوري الجنوبي " لي جيه ميونج" / اليوم الأحد / إلى سنغافورة في جولة تشمل أيضا الفلبين وتستغرق 4 أيام لبحث سبل توسيع التعاون مع دول جنوب شرق آسيا.


ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " سيقوم الرئيس لي بزيارة دولة إلى سنغافورة حيث سيعقد محادثات قمة مع رئيس الوزراء لورانس وونج يوم الاثنين، وهي القمة الثانية التي تجمعهما خلال 3 أشهر بعد آخر لقاء جمعهما خلال زيارة وونج إلى كوريا الجنوبية لحضور قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ(أبيك)، حيث ارتقيا بمستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.


وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كانج يو-جونج إنه من المتوقع أن يبحث لي مع وونج خلال المحادثات المرتقبة سبل توسيع التجارة والاستثمار والبنية التحتية وتعزيز التعاون في قطاعات واعدة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية.


كما من المقرر أن يلتقي مع الرئيس السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام، الرئيس الفخري للدولة، وأن يحضر منتدى أعمال للتواصل مع قادة الصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي يوم الاثنين.


وفي يوم الثلاثاء، سيتوجه لي إلى مانيلا في زيارة دولة وسيعقد قمة مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن في نفس اليوم.


وستكون هذه هي القمة الثانية بين لي وماركوس بعد لقائهما الأول على هامش قمة أبيك في مدينة غيونغجو جنوب شرق كوريا في أواخر أكتوبر.


وقالت المتحدثة: "سيعمل البلدان على تعميق التعاون العملي في صناعة الدفاع والبنية التحتية والتجارة، وترسيخ أسس التعاون في القطاعات الواعدة، بما في ذلك الطاقة النووية وبناء السفن والمعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي".


وأعرب المكتب الرئاسي عن أمله في أن تعزز زيارة لي التنسيق مع الأعضاء الرئيسيين في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على الساحة الدولية، وأن تساعد في تمهيد الطريق لعلاقات أعمق مع التكتل الإقليمي.

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

الأب خطفها من كندا لـ طنطا .. تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية| صور

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

وزير الري: المشروعات الكبرى تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد

وزير الري: المياه على رأس أولويات الدولة وخطط متابعة دقيقة للمشروعات

جامعة القاهرة تستضيف أول اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة قنصوة

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

