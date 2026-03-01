حصاد الجولة الـ24 في الدوري السعودي.. 29 هدفا وأرقام قياسية ومفاجآت تهدد صدارة الفرق الكبرى

أثبت الجولة الرابعة والعشرون أن الدوري السعودي للمحترفين أصبح منصة للأهداف والمفاجآت والأرقام القياسية على جميع الأصعدة فالأندية الكبرى مثل الهلال والاتحاد حافظت على هيمنتها بينما واجهت فرق مثل النصر والشباب تحديات دفاعية صعبة ما أضاف بعدا تكتيكيا مثيرا للجولة.

اللاعبون الوافدون والنجوم الحاليون في الدوري السعودي أضافوا أبعادا هجومية مهمة سواء عبر الأهداف المباشرة أو الركلات الثابتة أو المساهمات التهديفية بينما أظهرت الفرق الصغيرة قدرتها على قلب الموازين وصناعة مفاجآت غير متوقعة.

وأكدت الجولة الـ24 أن المنافسة على القمة والمراكز المؤهلة للبطولات الآسيوية تزداد حدة وأن كل مباراة تحمل في طياتها مفاجآت هجومية ودفاعية تجعل الدوري السعودي من أقوى وأشهر الدوريات في المنطقة.

وشهدت الجولة الرابعة والعشرون من الدوري السعودي للمحترفين أسبوعا استثنائيا امتزجت فيه الإثارة بالأهداف وظهرت لحظات تاريخية سواء على مستوى الفرق أو اللاعبين.

وكانت الجولة مليئة بالمفاجآت حيث تم تسجيل 29 هدفا منها 4 أهداف من علامة الجزاء فيما شهدت المباريات ثلاث بطاقات حمراء لكل من ضاري العنزي مع ضمك وعبدالباسط هندي مع الاتفاق وخليفة الدوسري مع نيوم ما منحها طابعا تنافسيا شديدا وأضفى المزيد من الإثارة على الأحداث.

الهلال يواصل الهيمنة

في مواجهة مرتقبة فرض الهلال سيطرته على الشباب ونجح في تحقيق الفوز ذهابا وإيابا للمرة الخامسة في تاريخ مواجهاتهما في ليلة كانت صعبة على الفريق الشبابي الذي تلقى خمسة أهداف في مباراة واحدة للمرة السادسة في سجله أمام الهلال بالدوري.

وأظهر الهلال تفوقه الهجومي والتكتيكي حيث سجل ثلاثة أهداف من الخمسة مؤكدًا قدرة الفريق على استغلال الفرص الكبيرة في اللحظات الحاسمة.

وشهد الشوط الأول من المباراة حدثا تاريخيا إذ سجل الفريقان خمسة أهداف أو أكثر لأول مرة في تاريخ مواجهاتهما بينما وقع علي البليهي على هدف عكسي وهو الأول ضد الهلال منذ هدف وليد عبدالله في نوفمبر 2013 ما أضاف بعدا تاريخيا آخر لهذه المباراة.

وسجل الهلال أيضا أعلى فارق إيجابي بين الأهداف المسجلة والمتوقعة هذا الموسم (+3.24) بينما سجل اللاعب الشاب سلطان مندش أول أهدافه مع الفريق مما يعكس قوة دمج العناصر الشابة في التشكيلة الأساسية للفريق.

تحديات دفاع النصر

رغم الانتصار على الفيحاء لم يكن الدفاع في النصر مثاليا حيث توقفت أطول سلسلة حفاظ على نظافة الشباك عند سبع مباريات متتالية بسبب هدف من نيران صديقة ما أبرز بعض نقاط الضعف في التنظيم الدفاعي للفريق.

من الجانب الإيجابي تمكن عبدالله الحمدان من تسجيل هدفه الأول بقميص العالمي في الدوري مما منح الفريق دفعة هجومية إضافية في اللحظات الحاسمة.

مفاجآت الجولة

الجولة لم تقتصر على الأندية الكبرى بل شهدت تألق بعض الفرق الأقل حجما واللاعبين الوافدين. تعاون واصل هيمنته على القادسية حيث حقق مدرب الفريق شاموسكا المباراة السادسة دون هزيمة أمام الفريق المنافس

في حين نجح الحزم في قلب الطاولة على الاتفاق بعد خمس مباريات من صمود الفريق السماوي ليؤكد قدرة الفرق الصغيرة على صناعة المفاجآت.

كما سجل المصري أحمد حسن كوكا اسمه ضمن قائمة الهدافين المصريين في الدوري السعودي ليصبح اللاعب رقم 21 فيما واصل البرتغالي فابيو مارتينز التألق بتسجيل خامس هدف رأسي من خارج منطقة الجزاء وتجاوز حاجز الخمسين مساهمة تهديفية ليصبح ثاني برتغالي يحقق هذا الإنجاز بعد كريستيانو رونالدو مؤكدًا دوره الكبير في صناعة الفارق داخل الفريق.

الاتحاد واصل سلسلة تفوقه أمام الخليج مسجلا المباراة رقم 13 دون خسارة في حين حافظ الفتح على سجله الخالي من الهزائم على أرضه أمام ضمك للمباراة السابعة تواليا وفي هذه الليلة التاريخية سجل المغربي مراد باتنا هدفه رقم 50 بقميص النموذجي ليصبح رقما قياسيا جديدا في سجل النادي.

الجماهير تعود للمدرجات

الحضور الجماهيري كان لافتا حيث شهدت مباريات الجولة إقبالا كبيرا يعكس الشعبية المتزايدة للدوري السعودي وحرص الجماهير على متابعة المباريات المهمة مباشرة من الملاعب. تصدر لقاء الرياض والأهلي قائمة الحضور بـ 9,099 مشجع يليه مباراة الفتح وضمك بـ 8,169 مشجع ومواجهة الشباب والهلال بـ 7,919 مشجع بينما حضر لقاء الاتحاد والخليج 6,579 مشجع واختتمت الجولة بلقاء القادسية والتعاون بحضور 6,142 مشجع. هذا الحضور الكبير أضاف بعدا حماسيا جديدا لكل المباريات وأبرز أهمية الجماهير في رفع مستوى المنافسة.