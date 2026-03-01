برلماني: تأهيل المصانع وربط التمويل بالاحتياجات الفعلية يعزز تنافسية المنتج المصري

أكد النائب أحمد سمير ، عضو مجلس الشيوخ أن تأهيل المصانع وربط التمويل بالاحتياجات الفعلية، خارطة طريق لتعزيز الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية.

وعن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، أفاد" سمير " في تصريح لموقع صدى البلد ، أن أبرزها يتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، ونقص العمالة المدربة، بالإضافة إلى صعوبات سلاسل الإمداد والتصدير.



وشدد عضو الشيوخ على ضرورة الاهتمام بعنصر التكنولوجيا الحديثة لضمان توسيع خطوط الإنتاج ودعم معدلات التصدير، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.



تجدر الاشارة إلى أن أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال الاجتماع الذي جمعه بوزير الاستثمار وممثلي بنوك الاستثمار، أن الوزارة تعمل على ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات الصناعة الفعلية، إلى جانب نشر ثقافة الاستثمار الصناعي لدى المواطنين، بما يسهم في زيادة حجم التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي ورفع تنافسية الصناعة المصرية محليًا ودوليًا وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تركز على تأهيل المصانع لتكون جاهزة للحصول على التمويل اللازم للتشغيل، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة لا يقتصر على توفير الموارد المالية فقط، بل يشمل التأكد من جاهزية المشروعات وقدرتها على النمو وتحقيق جدوى اقتصادية حقيقية.