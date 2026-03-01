برلماني: المرحلة المقبلة تتطلب دعم المصانع بخطط تمويل مرنة لتوسيع خطوط الإنتاج

أكد النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير الصناعة بشأن ربط تمويل المصانع بالاحتياجات الفعلية، خطوة جادة لتعزيز دور الصناعة المحلية في دعم الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير.



وأشار" الشويخ" في تصريحاته إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تحسين كفاءة الإنتاج، وتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو القطاعات والمشروعات ذات الأولوية الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.



وشدد عضو النواب على أن المرحلة المقبلة تتطلب تقديم الكثير من الحلول التمويلية، والتي تتماشى مع احتياجات المصانع وتساعدها في توسيع خطوط الإنتاج والتصدير، مع التركيز على الصناعات التحويلية .

تجدر الاشارة إلى أن أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال الاجتماع الذي جمعه بوزير الاستثمار وممثلي بنوك الاستثمار، أن الوزارة تعمل على ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات الصناعة الفعلية، إلى جانب نشر ثقافة الاستثمار الصناعي لدى المواطنين، بما يسهم في زيادة حجم التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي ورفع تنافسية الصناعة المصرية محليًا ودوليًا وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تركز على تأهيل المصانع لتكون جاهزة للحصول على التمويل اللازم للتشغيل، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة لا يقتصر على توفير الموارد المالية فقط، بل يشمل التأكد من جاهزية المشروعات وقدرتها على النمو وتحقيق جدوى اقتصادية حقيقية.