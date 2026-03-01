قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
وزير الكهرباء يجتمع باللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر
تعرف على الشروط الكاملة للتقديم على منحة علماء المستقبل من البنك المركزي المصري
الاتحاد الآسيوي يُقرّر تأجيل مباريات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى إقالة حسام حسن وجهازه المعاون
مصير الحرب الإيرانية بعد نهاية خامنئي.. أبرز سيناريوهات التصعيد المحتملة
صحح مفاهيمك| الأوقاف: المساعدة في البيت مش شهامة زايدة..دي رجولة كاملة
رئيس برلمانية حماة الوطن يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة العقارية
رئيس مياه الشرب بالجيزة يُكرّم 28 فائزًا في المسابقة السنوية للقرآن الكريم للعاملين وأبنائهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: المرحلة المقبلة تتطلب دعم المصانع بخطط تمويل مرنة لتوسيع خطوط الإنتاج

اقتصاد
اقتصاد
أميرة خلف

أكد النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير الصناعة بشأن ربط تمويل المصانع بالاحتياجات الفعلية، خطوة جادة لتعزيز دور الصناعة المحلية في دعم الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير.


وأشار" الشويخ" في تصريحاته إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تحسين كفاءة الإنتاج، وتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو القطاعات والمشروعات ذات الأولوية الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.


وشدد عضو النواب على أن المرحلة المقبلة تتطلب تقديم الكثير من الحلول التمويلية، والتي تتماشى مع احتياجات المصانع وتساعدها في توسيع خطوط الإنتاج والتصدير، مع التركيز على الصناعات التحويلية .

تجدر الاشارة إلى أن أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال الاجتماع الذي جمعه بوزير الاستثمار وممثلي بنوك الاستثمار، أن الوزارة تعمل على ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات الصناعة الفعلية، إلى جانب نشر ثقافة الاستثمار الصناعي لدى المواطنين، بما يسهم في زيادة حجم التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي ورفع تنافسية الصناعة المصرية محليًا ودوليًا وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تركز على تأهيل المصانع لتكون جاهزة للحصول على التمويل اللازم للتشغيل، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة لا يقتصر على توفير الموارد المالية فقط، بل يشمل التأكد من جاهزية المشروعات وقدرتها على النمو وتحقيق جدوى اقتصادية حقيقية.

مجلس الشيوخ وزير الصناعة الصناعة تمويل مصانع الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد