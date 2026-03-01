«أوبك بلس» تقرّر زيادة الإنتاج بواقع 206 آلاف برميل يوميًا في أبريل

اتفقت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس"، على زيادة الإنتاج بواقع 206 آلاف برميل يوميًّا، وسيُنفذ هذا التعديل في أبريل 2026.

وعقدت الدول الثماني الأعضاء في "أوبك بلس"، التي تضم السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي اليوم / الأحد /، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وفي ضوء النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، قررت الدول الثماني المشاركة استئناف إعادة كميات التعديلات الإضافية التطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًّا التي أُعلن عنها في أبريل 2023، واتفقت على تعديل في الإنتاج قدره 206 آلاف برميل يوميًّا، وسيُنفذ هذا التعديل في أبريل 2026.

يشار إلى أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًّا قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل تدريجيًّا، حسب متغيرات السوق، وستواصل الدول المشاركة متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق، وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق.

وأكدت الدول الثماني مجددًا على أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة، أو إيقاف، أو عكس الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج التطوعية، بما في ذلك عكس التعديلات التطوعية السابقة والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًّا التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023.

ونوّهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، وجددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة.

وقد أكّدت الدول عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024، وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 5 أبريل 2026.