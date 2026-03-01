وزير الأوقاف يعزي مدير إدارة المساجد في وفاة عمته وزوجها بحادث سير

نعى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري -وزير الأوقاف- عمةَ الدكتور محمد نصار، مدير الإدارة العامة لشئون المساجد، وزوجَها، اللذين وافتهما المنية اليوم في حادث سير أليم.

وإذ يتقدَّم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور محمد نصار والأسرة الكريمة، فإنه يتضرَّع إلى الرحمن الرحيم أن يتغمَّد الفقيدين بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يرزقهما الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾