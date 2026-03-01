بعد استهداف مطار الكويت.. ابنة طبيب مصري: والدي قريب منه وشعر بالفزع جراء دوي الانفجار

بعد استهداف مطار الكويت الدولي، تأثرت حركة الطيران في منطقة الخليج بشكل واضح، حيث ألغيت بعض الرحلات وتأخرت أخرى نتيجة المخاوف الأمنية وتصاعد التوتر الإقليمي.

والحادثة أثارت حالة من القلق بين المسافرين والسكان المحليين على حد سواء، وسط متابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان سلامة الجميع.

وفي هذا الصدد، قالت ابنة طبيب مصري يعمل بالكويت إن مسكن والدها يقع بالقرب من المطار، وقد سمع دوي الانفجار مباشرة.

وأضافت- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن والدها شعر بفزع شديد لحظة وقوع الحادث، مما يعكس مدى تأثير هذا الاستهداف على المواطنين والمقيمين في المنطقة.

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور الأولى التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد من محيط مطار الكويت الدولي بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة، في خطوة تعد جزءا من تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية، التي تشهد تصعيدا عسكريا متسارعا في المنطقة.

وأظهرت اللقطات أضرارا مادية في بعض المرافق القريبة من موقع الاستهداف، فيما لوحظ انتشار أمني مكثف وتعزيزات إضافية في محيط المطار لضمان السيطرة على الوضع.

وحتى الآن، لم تصدر السلطات الكويتية حصيلة رسمية دقيقة عن حجم الخسائر، بينما يُنظر إلى الحادث باعتباره امتدادا لتأثيرات الحرب الإيرانية الإسرائيلية على عدد من دول المنطقة، بما فيها الدول المجاورة لمسرح العمليات.

ويأتي هذا الاستهداف في وقت تتسع فيه رقعة المواجهة بين طهران وتل أبيب، وسط تبادل الضربات وتزايد المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة إقليمية أوسع، ما يجعل المنشآت الحيوية، بما فيها المطارات والمرافق الأساسية، عرضة لتأثيرات غير مباشرة نتيجة التصعيد المستمر في الحرب.

وفي السياق نفسه، تتصاعد الهجمات المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران، في حين تواصل طهران إطلاق موجات جديدة من الهجمات الصاروخية تجاه إسرائيل والقواعد الأمريكية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي أحدث التطورات، أعلن الجيش الإسرائيلي أن نحو 200 طائرة شاركت في غارات جوية استهدفت أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي الإيرانية، واصفا العملية بأنها أكبر هجوم في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي.

وأوضح الجيش أن الغارات شملت حوالي 500 هدف داخل إيران، بما في ذلك دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ، بينما جرى رصد إطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل عدة مرات نتيجة الرد الإيراني المستمر.

وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيانه الرسمي، استمراره في استهداف منصات الصواريخ الإيرانية وإحباط عمليات الإطلاق قبل تنفيذها، مشيرا إلى تدمير عناصر عسكرية أثناء تجهيزها لمنصات الإطلاق في اللحظات الأخيرة، ضمن سلسلة العمليات العسكرية المستمرة بين الطرفين.