قمة الدفاع الجوي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري
إصابة امرأة وطفلها جراء سقوط حطام طائرة مسيرة على مجمع سفارات في أبوظبي
لا تنتظر اختفاء الأزمات.. تعلّم كيف تصنع منها نجاحك
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد على الدبلوماسية كخيار وحيد لإنهاء أزمات المنطقة
هدى الأتربي: بعد قنبلة الجيل رحبوا معي بنؤة الجيل
عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني
هازارد: لم أسع لتعويض رونالدو.. ومونييه تعمد إصابتي في أصعب لحظاتي مع ريال مدريد
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
إيران: استهداف حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن بأربعة صواريخ باليستية
تحقيقات وملفات

بعد استهداف مطار الكويت.. ابنة طبيب مصري: والدي قريب منه وشعر بالفزع جراء دوي الانفجار

ياسمين القصاص

بعد استهداف مطار الكويت الدولي، تأثرت حركة الطيران في منطقة الخليج بشكل واضح، حيث ألغيت بعض الرحلات وتأخرت أخرى نتيجة المخاوف الأمنية وتصاعد التوتر الإقليمي. 

والحادثة أثارت حالة من القلق بين المسافرين والسكان المحليين على حد سواء، وسط متابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان سلامة الجميع.

وفي هذا الصدد، قالت ابنة طبيب مصري يعمل بالكويت إن مسكن والدها يقع بالقرب من المطار، وقد سمع دوي الانفجار مباشرة.

وأضافت- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن والدها شعر بفزع شديد لحظة وقوع الحادث، مما يعكس مدى تأثير هذا الاستهداف على المواطنين والمقيمين في المنطقة.

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور الأولى التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد من محيط مطار الكويت الدولي بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة، في خطوة تعد جزءا من تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية، التي تشهد تصعيدا عسكريا متسارعا في المنطقة.

وأظهرت اللقطات أضرارا مادية في بعض المرافق القريبة من موقع الاستهداف، فيما لوحظ انتشار أمني مكثف وتعزيزات إضافية في محيط المطار لضمان السيطرة على الوضع. 

وحتى الآن، لم تصدر السلطات الكويتية حصيلة رسمية دقيقة عن حجم الخسائر، بينما يُنظر إلى الحادث باعتباره امتدادا لتأثيرات الحرب الإيرانية الإسرائيلية على عدد من دول المنطقة، بما فيها الدول المجاورة لمسرح العمليات.

ويأتي هذا الاستهداف في وقت تتسع فيه رقعة المواجهة بين طهران وتل أبيب، وسط تبادل الضربات وتزايد المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة إقليمية أوسع، ما يجعل المنشآت الحيوية، بما فيها المطارات والمرافق الأساسية، عرضة لتأثيرات غير مباشرة نتيجة التصعيد المستمر في الحرب.

وفي السياق نفسه، تتصاعد الهجمات المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران، في حين تواصل طهران إطلاق موجات جديدة من الهجمات الصاروخية تجاه إسرائيل والقواعد الأمريكية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي أحدث التطورات، أعلن الجيش الإسرائيلي أن نحو 200 طائرة شاركت في غارات جوية استهدفت أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي الإيرانية، واصفا العملية بأنها أكبر هجوم في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي. 

وأوضح الجيش أن الغارات شملت حوالي 500 هدف داخل إيران، بما في ذلك دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ، بينما جرى رصد إطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل عدة مرات نتيجة الرد الإيراني المستمر.

وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيانه الرسمي، استمراره في استهداف منصات الصواريخ الإيرانية وإحباط عمليات الإطلاق قبل تنفيذها، مشيرا إلى تدمير عناصر عسكرية أثناء تجهيزها لمنصات الإطلاق في اللحظات الأخيرة، ضمن سلسلة العمليات العسكرية المستمرة بين الطرفين. 

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

