اشتعال الحرب.. غارات إسرائيلية جديدة على قلب طهران

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي شن موجة جديدة من الغارات على قلب طهران، بحسب وسائل إعلام عالمية.

و منذ قليل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان رسمي، بدء تنفيذ هجوم جديد يستهدف مواقع داخل إسرائيل، مؤكدًا أن العملية تأتي في إطار الرد على ما وصفه بـ”الاعتداءات المتكررة” ضد المصالح الإيرانية في المنطقة.

أوضح البيان أن الهجوم يتضمن استخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن عددها أو طبيعة الأهداف المستهدفة.

في أعقاب الإعلان، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في عدة مناطق، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب إلى أقصى درجاتها، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديدات القادمة كما دعت السلطات الإسرائيلية السكان في بعض المناطق إلى التوجه نحو الملاجئ واتباع تعليمات السلامة.

يأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين الجانبين خلال الأشهر الأخيرة، حيث تبادلت إيران وإسرائيل الاتهامات بشأن تنفيذ هجمات واستهداف مصالح عسكرية وأمنية في أكثر من ساحة إقليمية.