رياضة

بايرن ميونيخ يحسم الجدل حول كين : لن نفرط في الصدارة أو نجومنا

هاري كين
هاري كين
إسلام مقلد

حسم يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، الجدل الدائر بشأن مستقبل المهاجم الإنجليزي هاري كين، وذلك بعد التقارير التي ربطته بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يرتبط هاري كين بعقد مع العملاق البافاري حتى صيف 2027، يعيش واحدًا من أفضل مواسمه على الإطلاق، بعدما أصبح ثالث لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل ثنائيات في أربع مباريات متتالية، كما يتصدر قائمة الهدافين هذا الموسم برصيد 30 هدفًا، بفارق لا يقل عن 17 هدفًا عن أقرب ملاحقيه، ما يعكس الفارق الكبير الذي صنعه مع الفريق منذ انضمامه.

وفي تصريحات لشبكة "بيلد" الألمانية، أكد دريسن أن الشرط الجزائي في عقد كين انتهى بنهاية يناير الماضي، مشددًا على أن العلاقة بين اللاعب والنادي ممتازة، وأن النجم الإنجليزي يشعر بالراحة في ميونخ برفقة عائلته.

وأوضح أن الحديث بشأن المستقبل سيتم بهدوء قبل انطلاق الموسم المقبل، مؤكدًا أن النادي سعيد للغاية بوجوده.

تصريحات تشافيير فيلاخوانا

وكان تشافيير فيلاخوانا، المرشح لرئاسة برشلونة، قد ألمح إلى فتح قنوات اتصال مع مقربين من كين لاستكشاف إمكانية انتقاله إلى "البلوجرانا"، إلا أن اللاعب نفسه نفى علمه بأي مفاوضات، معربًا في الوقت ذاته عن سعادته باهتمام نادٍ بحجم برشلونة، واعتبر ذلك تقديرًا لمستواه.

حسم لقب البوندزليجا

وعن سباق اللقب، شدد دريسن على أن الأمور لم تُحسم بعد رغم اتساع الفارق إلى 11 نقطة في الصدارة، مشيرًا إلى أن المدير الفني فينسنت كومباني وكين أكدا وجود 10 مباريات متبقية، وأن التجارب السابقة أثبتت أن الفارق يمكن أن يتبخر سريعًا بتعادل أو خسارة.

وكان بايرن قد حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2، ليعزز موقعه في القمة ويقترب خطوة جديدة من استعادة الدرع.

ملف الدفاع ونيكو شلوتربيك

وبشأن إمكانية التعاقد مع المدافع نيكو شلوتربيك، أوضح دريسن أن اللاعب مميز بالفعل، لكنه مرتبط بعقد مع دورتموند، ولا مجال للتكهن بمستقبله. وأشار إلى أن النادي جدد عقد دايوت أوباميكانو، ويملك ثلاثة مدافعين على أعلى مستوى، ما يعزز الاستقرار الدفاعي للفريق.

غموض حول مستقبل نوير

وفيما يخص الحارس المخضرم مانويل نوير، لم يحسم الرئيس التنفيذي موقف النادي من تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. 

واكتفى بالإشادة بالحارس الأسطوري، مؤكدًا أنه ما زال يقدم مستويات مذهلة رغم اقترابه من الأربعين، وأن النادي ممتن لوجوده، مع ترك الباب مفتوحًا أمام ما ستسفر عنه الفترة المقبلة، خاصة في ظل الإصابات التي أثرت على مشاركاته هذا الموسم.

رهان على الشباب والطموح الأوروبي

أما عن الموهبة الصاعدة لينارت كارل، فأعرب دريسن عن تفاؤله الكبير بمستقبله، مؤكدًا أن اللاعب، رغم صغر سنه، أظهر شخصية قوية وقدرة على المنافسة داخل أحد أكبر أندية العالم، ويرتبط بعقد يمتد حتى 2029.

وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، أبدى دريسن رضاه بالوقوع في المسار الأصعب، الذي يضم أبطالًا سابقين مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول، مؤكدًا أن مواجهة الكبار قد تكون حافزًا إضافيًا للفريق.

وشدد على أن التركيز الحالي منصب بالكامل على مواجهة أتالانتا في الدور ثمن النهائي، محذرًا من الاستهانة بالفريق الإيطالي الذي تُوج بلقب الدوري الأوروبي على حساب ليفركوزن، مؤكدًا أن بايرن سيخوض المواجهة بأقصى درجات الجدية قبل التفكير في أي محطة تالية.

كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ نادي بايرن ميونخ بايرن ميونخ هاري كين برشلونة

