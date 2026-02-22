وعد انتخابي.. هاري كين يصدم مسئولي برشلونة بشأن الانضمام للبلوجرانا

وجه هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، صدمة لعشاق البلوجرانا بعد تصريحات خافيير فيلاخونا المرشح لرئاسة نادي برشلونة، بتعهده بضم مهاجم إنجلترا للفريق بعد فتح اتصالات مع وكيله.

وسجل هاري كين هدفين في فوز بايرن ميونيخ على آينتراخت فرانكفورت (3-2) ورفع رصيده في الدوري الألماني إلى 28 هدفًا

وقال فيلاخونا: “لقد بدأنا التواصل مع وكلاء كين علينا العمل بحذر واحترافية، ندرس ملفات اللاعبين، وكين واحد منهم، إنه هداف، ولاعب فريق، وحاسم في المساحات الضيقة، وهذا ما يحتاجه برشلونة.”

وسُئل كين على قناة سكاي سبورت ألمانيا عن تصريحات خافيير فيلاخونا، الذي صرح بها يوم الجمعة بوجود اتصالات معه، بعد تلميحه إلى ذلك يوم الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، عندما نشر صورة للمهاجم الإنجليزي وهو يرتدي قميص برشلونة.

وقال كين: "لم أسمع شيئا عن ذلك، والدي وشقيقي يتوليان كل شيء، لكنهما لم يخبراني بشيء، وكما قلت سابقا، أنا سعيد جدا هنا في بايرن.. أركز على هذا الموسم وعلى مسيرتي مع بايرن، وأعتبر ذلك إطراءً".

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة بفارق 8 نقاط عن بوروسيا دورتموند الوصيف.