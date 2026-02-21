قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ضبط المتهم بإنهاء حياة محام فى أول ليالى رمضان بقنا
5456 فرصة عمل جديدة للشباب.. حد أدنى للأجور وتأمينات اجتماعية وصحية
النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية
صربيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورا
جارسيا يكشف كواليس انضمامه لبرشلونة وطموحه لحراسة العرين
من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل
هل يؤثر ابتلاع ماء المضمضة دون قصد على صحة الصوم.. الإفتاء توضح
سعر الذهب يرتفع وسط تقييم خطة ترامب بعد إبطال الرسوم الجمركية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية كابوفكا بمنطقة دونيتسك
محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة
حدث فى 3 رمضان.. وفاة فاطمة الزهراء والتحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاري كين هدف رئاسي جديد.. صفقة الحلم على طاولة برشلونة

هاري كين
هاري كين
إسراء أشرف

كشف خافيير فيلاخونا، أحد الطامحين لرئاسة برشلونة، عن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، مؤكدًا أن أولويته القصوى تتمثل في تعزيز القوة الهجومية للفريق عبر التعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل، واضعًا اسم هاري كين، نجم بايرن ميونخ، على رأس قائمة أهدافه.

وأوضح فيلاخونا، في حديثه لشبكة ESPN، أن الفريق بحاجة إلى رأس حربة متكامل، يجمع بين القدرة على التحرك خارج الصندوق وصناعة اللعب، إضافة إلى الحسم أمام المرمى، مشيرًا إلى أن هذا المركز يمثل الحلقة الأضعف في التشكيلة الحالية.

كما شدد على أهمية دعم الخط الخلفي بمدافع مخضرم قادر على قيادة المنظومة الدفاعية، لا سيما مع اعتماد الفريق على عناصر شابة تحتاج إلى خبرة تمنحها الثبات داخل الملعب.

وبيّن المرشح الرئاسي أن إتمام صفقتين بحجم مهاجم هداف وقلب دفاع متمرس، مع الحفاظ على الركائز الحالية ومنح الفرصة للمواهب الصاعدة، سيغني النادي عن إجراء تغييرات جذرية في الفريق.

وأكد أن التعاقد مع كين يُعد حجر الأساس في مشروعه الرياضي، معتبرًا أن ظروف اللاعب التعاقدية تجعله خيارًا مناسبًا للمرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تُقام انتخابات رئاسة النادي في 15 مارس، حيث يتولى رافائيل يوستي مهام الرئاسة مؤقتًا، بمساندة جوزيب كوبيلس نائب الرئيس وأمين السر، وألفونس كاسترو أمين الصندوق، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة جوزيب إجناسي ماسيا، وأنخيل ريودالباس، وجوان سوليه إي سوست، وسيسكو بوجول.

خافيير فيلاخونا بايرن ميونخ هاري كين برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

ترشيحاتنا

ألسفن

للمغتربين .. أرخص سيارة زيرو اقتصادية في السعودية

أبل

أبل تنسق جلسة استماع مع جون بروسر في قضية تسريبات iOS 26

Galaxy Buds 4

سامسونج تؤكد إطلاق Galaxy Buds 4 مع سلسلة Galaxy S26 الأسبوع المقبل

بالصور

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
بيجو 406
بيجو 406

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد