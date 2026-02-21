هاري كين هدف رئاسي جديد.. صفقة الحلم على طاولة برشلونة

كشف خافيير فيلاخونا، أحد الطامحين لرئاسة برشلونة، عن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، مؤكدًا أن أولويته القصوى تتمثل في تعزيز القوة الهجومية للفريق عبر التعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل، واضعًا اسم هاري كين، نجم بايرن ميونخ، على رأس قائمة أهدافه.

وأوضح فيلاخونا، في حديثه لشبكة ESPN، أن الفريق بحاجة إلى رأس حربة متكامل، يجمع بين القدرة على التحرك خارج الصندوق وصناعة اللعب، إضافة إلى الحسم أمام المرمى، مشيرًا إلى أن هذا المركز يمثل الحلقة الأضعف في التشكيلة الحالية.

كما شدد على أهمية دعم الخط الخلفي بمدافع مخضرم قادر على قيادة المنظومة الدفاعية، لا سيما مع اعتماد الفريق على عناصر شابة تحتاج إلى خبرة تمنحها الثبات داخل الملعب.

وبيّن المرشح الرئاسي أن إتمام صفقتين بحجم مهاجم هداف وقلب دفاع متمرس، مع الحفاظ على الركائز الحالية ومنح الفرصة للمواهب الصاعدة، سيغني النادي عن إجراء تغييرات جذرية في الفريق.

وأكد أن التعاقد مع كين يُعد حجر الأساس في مشروعه الرياضي، معتبرًا أن ظروف اللاعب التعاقدية تجعله خيارًا مناسبًا للمرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تُقام انتخابات رئاسة النادي في 15 مارس، حيث يتولى رافائيل يوستي مهام الرئاسة مؤقتًا، بمساندة جوزيب كوبيلس نائب الرئيس وأمين السر، وألفونس كاسترو أمين الصندوق، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة جوزيب إجناسي ماسيا، وأنخيل ريودالباس، وجوان سوليه إي سوست، وسيسكو بوجول.