توك شو

أهلاً رمضان في القليوبية.. تخفيضات تصل إلى 25% بـ62 فرعًا للسلاسل التجارية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع دخول شهر رمضان الكريم، أعلنت محافظة القليوبية عن إطلاق مبادرة «أهلاً رمضان» بهدف توفير السلع الأساسية وياميش رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين.

تأتي هذه المبادرة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتخفيف الأعباء على الأسر المصرية وضمان توافر السلع في جميع المدن والمراكز بالمحافظة.

 

مشاركة واسعة من السلاسل التجارية

وأكد تامر صلاح الدين، وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، أن مبادرة هذا العام تشهد مشاركة قوية من السلاسل التجارية الكبرى على مستوى الجمهورية. 

وقال إن محافظة القليوبية تضم 62 فرعًا تابعًا لهذه السلاسل، ما يعكس توسعًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام السابقة، في إطار حرص الوزارة على تحقيق الانتشار الجغرافي الفعال للسلع المخفضة.

 

تخفيضات تتراوح بين 15% و25%

وأوضح وكيل الوزارة، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» على قناة “إكسترا نيوز”، أن الفروع المشاركة خصصت أقسامًا خاصة للسلع الأساسية وياميش رمضان، مع توفير جميع احتياجات الأسرة المصرية.

وأضاف أن التخفيضات على المنتجات تصل إلى 15% – 25%، مع تطبيق آلية واضحة لعرض الأسعار قبل وبعد الخصم لضمان الشفافية أمام المستهلك.

 

المعارض والمنافذ الإضافية

لم تقتصر المبادرة على السلاسل التجارية فقط، بل شملت أيضًا افتتاح 10 معارض رئيسية داخل المحافظة. كما يشارك مشروع «جمعيتي» التابع لوزارة التموين، ما يزيد من عدد منافذ البيع ويعزز من قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة في مختلف المراكز والمدن بالقليوبية.

 

متابعة مستمرة لضبط الأسواق

وشدد وكيل الوزارة على أن الانتشار الجغرافي الواسع للفروع والمعارض يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وضبط الأسواق خلال موسم رمضان. 

وأشار إلى وجود متابعة مستمرة للأسعار للتأكد من التزام جميع المنافذ بنسب التخفيضات المعلنة، ما يعزز ثقة المستهلكين في المبادرة ويضمن استفادتهم من العروض بشكل فعّال.

