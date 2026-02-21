قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ضبط المتهم بإنهاء حياة محام فى أول ليالى رمضان بقنا
5456 فرصة عمل جديدة للشباب.. حد أدنى للأجور وتأمينات اجتماعية وصحية
النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية
صربيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورا
جارسيا يكشف كواليس انضمامه لبرشلونة وطموحه لحراسة العرين
من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل
هل يؤثر ابتلاع ماء المضمضة دون قصد على صحة الصوم.. الإفتاء توضح
سعر الذهب يرتفع وسط تقييم خطة ترامب بعد إبطال الرسوم الجمركية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية كابوفكا بمنطقة دونيتسك
محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة
حدث فى 3 رمضان.. وفاة فاطمة الزهراء والتحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

26 معرض «أهلاً رمضان» بالجيزة بتخفيضات 20%

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع بدء شهر رمضان المبارك، يتزايد اهتمام المواطنين في محافظة الجيزة بالتعرف على أماكن معارض «أهلاً رمضان» وأنواع السلع المتوفرة بها، في إطار الاستعداد لتلبية احتياجات الشهر الكريم بأسعار مخفضة تناسب مختلف الأسر وفقًا لما نقلته القناة الأولي.

وكانت المحافظة قد أعلنت عن افتتاح 26 معرضًا لـ«أهلاً رمضان» موزعة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، لتغطية أكبر عدد ممكن من المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء السلع الغذائية الأساسية والرمضانية خلال هذه الفترة.

أماكن معارض «أهلاً رمضان» في الجيزة

جاءت خريطة المعارض على النحو التالي:

حي الوراق: بجوار قسم شرطة الوراق بكورنيش النيل.

حي إمبابة: شارع البوهي أسفل مسار مترو الأنفاق أمام شارع الأقصر.

حي المنيرة: ناصية شارع جمال الببلاوي من طريق البراجيل، إضافة إلى ميدان الكيت كات.

حي الدقي: بجوار محطة مترو البحوث.

حي بولاق الدكرور: أرض الشونة (أرض المطحن).

حي جنوب الجيزة: أمام مدرسة أبو الهول القومية.

حي العمرانية: شارع فيصل سور كلية التربية الرياضية بنين.

حي الطالبية: شارع نعمة الله من ترسا.

حي الهرم: شارع فيصل حسن محمد، ومنطقة المريوطية.

كما تمتد المعارض إلى عدد من المراكز والمدن، منها:

منشأة القناطر: بجوار بنك مصر للإسكان.

أوسيم: ميدان المطحن بمدينة أوسيم.

كرداسة: شارع البنك الأهلي.

الواحات البحرية: شارع مصر الواحات أمام الوحدة المحلية.

أبو النمرس: طريق مصر أسيوط أمام مدخل المنوات.

الحوامدية: أول طريق 11 من شارع النزهة بجوار موقف السيارات.

البدرشين: شارع النيل السعيد.

العياط: شارع شكري القوتلي.

الصف: طريق 21 الصف بجوار المدرسة التجريبية.

أطفيح: طريق 21 بجوار البنك الزراعي.

السلع المتوفرة ونسب التخفيضات

وتضم المعارض مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل الزيت والسكر والأرز، إلى جانب اللحوم والدواجن والخضروات والياميش، مع الالتزام بجودة المعروضات وتنظيمها لتسهيل حركة المواطنين داخل المعارض.

وتتراوح نسب التخفيضات بين 15% و20% على مختلف السلع، وذلك طوال شهر رمضان، حيث تعمل المعارض يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، بما يتيح الفرصة أمام المواطنين للتسوق في أوقات مناسبة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وضبط الأسواق، والتيسير على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

أهلا رمضان معارض أهلا رمضان افتتاح اهلا رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

ترشيحاتنا

سيرين عبد النور

في عيد ميلادها الـ 49… إطلالات تكشف عن أناقة سيرين عبد النور

الزبادي

ماذا يحدث عند تناول الزبادي على السحور؟

التهاب الحلق

علاج التهاب الحلق عند الأطفال.. خطوات آمنة في المنزل

بالصور

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
بيجو 406
بيجو 406

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد