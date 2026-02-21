26 معرض «أهلاً رمضان» بالجيزة بتخفيضات 20%

مع بدء شهر رمضان المبارك، يتزايد اهتمام المواطنين في محافظة الجيزة بالتعرف على أماكن معارض «أهلاً رمضان» وأنواع السلع المتوفرة بها، في إطار الاستعداد لتلبية احتياجات الشهر الكريم بأسعار مخفضة تناسب مختلف الأسر وفقًا لما نقلته القناة الأولي.

وكانت المحافظة قد أعلنت عن افتتاح 26 معرضًا لـ«أهلاً رمضان» موزعة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، لتغطية أكبر عدد ممكن من المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء السلع الغذائية الأساسية والرمضانية خلال هذه الفترة.

أماكن معارض «أهلاً رمضان» في الجيزة

جاءت خريطة المعارض على النحو التالي:

حي الوراق: بجوار قسم شرطة الوراق بكورنيش النيل.

حي إمبابة: شارع البوهي أسفل مسار مترو الأنفاق أمام شارع الأقصر.

حي المنيرة: ناصية شارع جمال الببلاوي من طريق البراجيل، إضافة إلى ميدان الكيت كات.

حي الدقي: بجوار محطة مترو البحوث.

حي بولاق الدكرور: أرض الشونة (أرض المطحن).

حي جنوب الجيزة: أمام مدرسة أبو الهول القومية.

حي العمرانية: شارع فيصل سور كلية التربية الرياضية بنين.

حي الطالبية: شارع نعمة الله من ترسا.

حي الهرم: شارع فيصل حسن محمد، ومنطقة المريوطية.

كما تمتد المعارض إلى عدد من المراكز والمدن، منها:

منشأة القناطر: بجوار بنك مصر للإسكان.

أوسيم: ميدان المطحن بمدينة أوسيم.

كرداسة: شارع البنك الأهلي.

الواحات البحرية: شارع مصر الواحات أمام الوحدة المحلية.

أبو النمرس: طريق مصر أسيوط أمام مدخل المنوات.

الحوامدية: أول طريق 11 من شارع النزهة بجوار موقف السيارات.

البدرشين: شارع النيل السعيد.

العياط: شارع شكري القوتلي.

الصف: طريق 21 الصف بجوار المدرسة التجريبية.

أطفيح: طريق 21 بجوار البنك الزراعي.

السلع المتوفرة ونسب التخفيضات

وتضم المعارض مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل الزيت والسكر والأرز، إلى جانب اللحوم والدواجن والخضروات والياميش، مع الالتزام بجودة المعروضات وتنظيمها لتسهيل حركة المواطنين داخل المعارض.

وتتراوح نسب التخفيضات بين 15% و20% على مختلف السلع، وذلك طوال شهر رمضان، حيث تعمل المعارض يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، بما يتيح الفرصة أمام المواطنين للتسوق في أوقات مناسبة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وضبط الأسواق، والتيسير على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.