بدون تصريح.. ضبط شخصين بحوزتهما 4 طائرات درون في بني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بحوزتهما 4 طائرات "درون" بدون تصريح ببنى سويف.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام شخصين بعرض طائرة مزودة بكاميرا تصوير "درون" للبيع من خلال إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين – مقيمان بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف)، وبحوزتهما (2 هاتف محمول - 2 جهاز لاب توب "بفحصهما تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" – 4 طائرات "درون" بدون تصريح – 8 وحدات تحكم– عدد من أدوات الصيانة وقطع غيار الدرون)، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





