مصرع طالب على يد مجهولين بالخانكة وجهود لضبط المتهمين

شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، بعدما لقي مصرع طالب 17 عاما، متأثرا بإصاباته، عقب تعرضه للإعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص استخدموا أسلحة نارية خلال مشاجرة، وجرى إخطار أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.

بلاغا بالواقعة



تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء ووائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم الدكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغاً بوقوع مشاجرة ووجود مصاب في حالة حرجة.

وأنتقل علي الفور ضباط مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعي "وليد" 17 عام طالب ومقيم بالخانكة، متأثرًا بإصاباته، آثر الإعتداء عليه الذي تعرض له، فيما جرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لضبط المتهمين المتورطين في الواقعة، وتواصل تحرياتها لكشف ملابسات الحادث بالكامل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.