مصادر: حزب الله يكثف اجتماعاته استعدادا لحرب محتملة تتزامن مع ضرب إيران

أفادت فضائية "العربية" بأن التطورات الميدانية تشير إلى أن حزب الله يستعد لضربة عسكرية مرتقبة عليه، مثل إيران، وبحسب مصادر متطلعة فإن حزب الله يكثف من اجتماعاته العسكرية والأمنية التنظيمية بهدف وضع خطط الحرب المرتقبة عليه.

وأكدت مصادر مقربة من حزب الله أن الحزب حالياً لا تديره قيادات لبنانية بل يتولى الأمر ضباط من الحرس الثوري، عدد منهم كان في لبنان وعدد آخر وصل مؤخراً، بعد تزايد الحديث عن احتمال توجيه واشنطن ضربة عسكرية لإيران، بحسب العربية.

وأضافت المصادر أن هؤلاء الضباط يتولون ليس فقط إعادة بناء قدرات الحزب فحسب لكنهم يشرفون بشكل شخصي على الخطط ويعقدون اجتماعات مع كوادر حزب الله في أكثر من منطقة لإعطاء التعليمات والتوجيهات، ومنها اجتماع الوحدة الصاروخية في البقاع الذي استهدفته إسرائيل ليل الجمعة.

وتعد الغارات التي استهدفت البقاع، ليل أمس، بحسب المراقبين، مقدمة قبيل بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على لبنان والتي يبدو أنها ستكون متزامنة مع الضربة على إيران.

و قالت المصادر المقربة من حزب الله إن الجولة العسكرية الإسرائيلية على حزب الله آتية لا محالة، وإن المسألة مسألة توقيت لا أكثر.