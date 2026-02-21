قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحباط تداول آلاف الزجاجات من زيت الطعام الفاسد في أسيوط| صور

إحباط تداول آلاف زجاجات زيت طعام غير صالحة بأسيوط
إحباط تداول آلاف زجاجات زيت طعام غير صالحة بأسيوط
إيهاب عمر

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط مصنعًا غير مرخص لإنتاج زيت طعام بمركز منفلوط، وذلك قبل طرح كميات كبيرة من المنتجات المغشوشة بالأسواق، في إطار حملات الرقابة المكثفة لحماية صحة المواطنين ومنع تداول السلع غير المطابقة للمواصفات.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، حيث شُنت حملة تموينية مكبرة بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، وبرفقة عبد الرحيم سيد مدير إدارة تموين منفلوط، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع يعمل بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة زيت الطعام، وتبين قيام القائمين عليه بتقليد العلامات التجارية الخاصة ببعض الشركات المعروفة، ووضع بيانات وهمية بقصد خداع المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للتجارة والاشتراطات الصحية.

وخلال الحملة، تم التحفظ على 500 لتر زيت طعام سائب غير معلوم المصدر، بالإضافة إلى 540 زجاجة زيت معبأة ومعدة للتداول بالأسواق قبل طرحها للمواطنين، كما تم ضبط عدد كبير من الزجاجات الفارغة الجاهزة لإعادة التعبئة، وكميات من الاستيكرات التي تحمل علامات تجارية مقلدة.

وشملت المضبوطات ماكينة طباعة وتدوين تواريخ الصلاحية، تُستخدم في إعادة تعبئة الزيوت ووضع بيانات إنتاج وصلاحية غير حقيقية، تمهيدًا لطرحها بالأسواق، في واقعة تمثل غشًا تجاريًا وتدليسًا واضحًا على جمهور المستهلكين، وتهديدًا مباشرًا للصحة العامة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

وضمت الحملة كلًا من بهاء الدين دهبي، مأمور ضبط قضائي بمديرية التموين، محمد صلاح الدين، مأمور ضبط قضائي بإدارة تموين منفلوط،عصام عبد الحفيظ ، مأمور ضبط قضائي بإدارة تموين منفلوط.

مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط زيت طعام إنتاج زيت طعام المنتجات المغشوشة صحة المواطنين السلع غير المطابقة للمواصفات حملة تموينية الغش التجاري تعبئة زيت الطعام ضبط مصنع

