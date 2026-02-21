ضبط 11 ألف عبوة ألعاب نارية محظور تداولها بمنوف وتحرير محاضر مخالفات للمخابز بالشهداء

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية وإحكام الرقابة الميدانية على الأسواق والمنشآت التموينية والتجارية، وضمان جودة وسلامة السلع الغذائية المتداولة ، مع التشديد على منع بيع وتداول الالعاب النارية حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بالتنسيق التام مع مديرية التموين حملة موسعة على عدد من المحلات التجارية لضبط الألعاب النارية المحظور تداولها، حيث تم ضبط ١١ ألف عبوة ألعاب نارية وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بالتنسيق مع مديرية التموين حملات تفتيشية على المخابز البلدية ، أسفرت عن تحرير ٦ محاضر مخالفات تمثلت في نقص وزن رغيف الخبز، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم مطابقة للمواصفات المقررة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومفاجئ بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تستهدف استغلالهم.